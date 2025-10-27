ÀÐ¸¶ÎÉ½ã¡¡¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬·Ç¤²¤¿µÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤Ë¡Ö¤³¤ì¤ò¤ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦¤À¤ì¤â¿®ÍÑ¤·¤Ê¤¤¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀÐ¸¶ÎÉ½ã¤¬£²£·Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¢¸áÁ°£¸»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£»Ù»ýÎ¨¤¬¹â¤¤¹â»ÔÁáÉÄ¿·À¯¸¢¤Ë¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¤¯¤®¤ò»É¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï£Á£Î£ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤ÎºÇ¿·¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤òÈ¯É½¡£¹âÀÐÀ¯¸¢¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤¬£µ£¸¡¦£·¡ó¤Ç»Ù»ý¤·¤Ê¤¤¤¬£²£±¡¦£¸¡ó¤À¤Ã¤¿¡£ÀÐÇËÆâ³ÕºÇ¸å¤È¤Ê¤Ã¤¿Àè·î¤ÎÄ´ºº¤«¤é£²£´¡¦£´¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¤·¤¿¡£À¯ÅÞÊÌ¤Ç¤âÍ¿ÅÞ¤Î¼«Ì±¤È°Ý¿·¤¬»Ù»ýÎ¨¤ò¾å¤²¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¹â»ÔÁíÍý¤Ï½µËö¤Ë£Á£Ó£Å£Á£Î´ØÏ¢¼óÇ¾²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤Î²ñÃÌ¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÐ¸¶¤Ï¡Ö³°¸ò¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï²Ú¤ä¤«¤ÊÉôÊ¬¤À¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢°ÂÇÜ·Ñ¾µ¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¥È¥é¥ó¥×Â¦¡¢¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤Ë¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È´üÂÔ¤ò¤·¤Ä¤Ä¤â¡Ö¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¤¯¤®¤ò»É¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ç¤ÏµÄ°÷¤ÎÄê¿ôºï¸º¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÀÐ¸¶¤Ï¡ÖµÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤Ã¤Æ»ö¤òÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì¤ò¤ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦¤À¤ì¤â¿®ÍÑ¤·¤Ê¤¤¤è¤Í¡£¼«Ì±¤â°Ý¿·¤â¡×¤È¤³¤ÎÀ¯ºö¤Î¼Â¸½²ÄÈÝ¤¬Âç¤¤Ê¥«¥®¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¡£
¡¡ÀÐ¸¶¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ã¤ÆÂè°ì´ØÌç¤È¤¤¤¦¤«¡£³°¸ò¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¥È¥é¥ó¥×¤µ¤ó¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÏÀ®¸ù¤·¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤ãº¤¤ë¤·¡£¤½¤Î¤¢¤È¡¢¤¹¤°¼¡¤¬Íè¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤é¡¢¤¹¤°¼¡¡¢¼¡¤È¡£¤Ê¤«¤Ê¤«ÂçÊÑ¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡¢¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Ï¡×¤È¤³¤ÎÀè¤ÎÂçÊÑ¤µ¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
