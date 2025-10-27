なぜ南国フルーツ「青パパイヤ」が埼玉の畑に？「手間もかからず、医者いらず」酵素の王様が高齢化農家の救世主に

埼玉・さいたま市で栽培が広がる「青パパイア」は、猛暑や害虫に強く手間がかからないとして、高齢化する農家の間で注目を集めている。「医者いらずの野菜」とも呼ばれ、農地再生と健康志向を追い風に需要も拡大している。

人手不足の農地活用から誕生した青パパイア農園

イット！が訪れたのは、埼玉・さいたま市にある畑だ。そこには見慣れぬ光景が広がっていた。

取材班：

背丈ほどの木が生い茂っています。南国のような景色が広がっています。

木々にたくさん実っていたのはパパイアだが、青々としていて黄色やオレンジの見慣れたパパイアではない。

取材班：

これは何ですか？

パパイア農家・今井稔通さん：

青パパイアですね。約160本植えられています。

聞き慣れない「青パパイア」の実だが、収穫量はどれくらいなのか。

パパイア農家・今井稔通さん：

（2024年の収穫量は）約7000個くらい。

その実には、貴重な栄養素が含まれているという。パパイアにハサミを入れると、滴り落ちてきたのは脂肪や糖分を分解する消化酵素のひとつ「パパイン酵素」だ。代謝が良くなり、冷え性などの改善が見込まれるという。

パパイア農家・今井稔通さん：

一年中食べてると「医者いらず」という野菜です。

酵素の王様とも呼ばれる南国の恵みが、なぜ埼玉県で生産されているのか。

パパイア農家・今井稔通さん：

手間がかからないんです。

出発点は農家の「人手不足」や「高齢化」により、活かせていなかった土地の有効活用だった。

青パパイアは猛暑に強い上に、虫を寄せ付けない性質のため農薬いらずで手間がかからない。加えて日本の気候では熟することがないため甘すぎず、野菜として料理に使用できるのも魅力だという。

東京・江東区「アグリの森直営所メトロ豊洲店」でも販売されており、様々な料理への活用法を伝える写真が添えられていた。

SNSではキーマカレーの具材や青パパイアとエビの生春巻き、青パパイアとひき肉のピリ辛ナンプラー炒め、牛肉とオイスターソース炒めなど、思い思いの「パパイア料理」に挑戦する人たちの投稿が見られた。

さらに、青パパイアの葉を使ったお茶や、小麦にパパイアの葉を練り込んだ麺も人気を博しているという。

食感と栄養が人気タイ料理や家庭料理にも拡大

取材班が向かったのは、東京・渋谷区のタイ料理店「ソムタムダー」。

青パパイアを使ったスパイシーなサラダ「ソムタム」の名前が入ったこのお店では、多くの客が青パパイアに舌鼓を打っていた。

20代：

シャキシャキしててスパイシーでちょっと酸味もあって、ピーマンの印象でちょっと青臭さがあって美味しいです。

30代：

サラダにすると、あまり（青パパイア）自体に味はないので、より「そのお店の味付け」が引き立つ食材だと思う。

20代：

おいしいです。日本の方がイメージされるような黄色のパパイアは味があると思うが、大根のような感じで食感が楽しい食材。家でも青パパイア買って（料理を）作ります。

お店では2024年の売り上げが30％ほど増すなど、青パパイア料理の注文が増えているという。

ソムタムダー代々木店・野原店長：

日本の各地で青パパイアを作ってくれる農家さんが増えたら、一緒に盛り上げられたらいいなと思います。

店側も歓迎する、青パパイアの広がり。農地の有効活用と食材そのものの魅力により、注目度はさらに高まっていきそうだ。

（「イット！」10月24日放送より）