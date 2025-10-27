江頭2：50、公式YouTubeが謝罪「関係各社と現地を再訪」トルコロケで豚肉成分入りポテチ試食させていた
【モデルプレス＝2025/10/27】お笑いタレントでYouTuberとしても活躍する江頭2：50のYouTubeチャンネル「エガちゃんねる」の公式X（旧Twitter）が27日に更新された。同チャンネルで公開されていたトルコでのポテトチップスロケの動画について謝罪し、当該動画を削除したことを発表した
【写真】江頭2：50ら土下座で謝罪
江頭2：50は「当チャンネルで公開したトルコでの動画に関し、専⾨家や関係各所と協議の上、ファミリーマート様を含めた関係各社と現地を再訪し、試⾷された⽅々に対してお詫びをしてまいりました」とトルコに再び訪れ、謝罪をしたと報告。「今後はこのような事態を起こさないよう留意してまいります」と伝え、「当該動画は既に削除しております」と対応を発表している。
同チャンネルでは「ファミリーマート」とコラボレーションしたケバブ風味のポテトチップスを実際にトルコで試食してもらうという動画をアップ。しかし、その後「ポテトチップスの原材料にポークエキスパウダーが含まれておりました。トルコの方は多くの方がイスラム教徒ということで、イスラム教は豚肉を食することがタブーとされている中で、結果としてイスラム教徒の可能性があるトルコの方々にそのポテトチップスを食べさせてしまうという事態になりました。現地で試食していただいた皆様ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございません」として、江頭及びスタッフが出演した謝罪動画を公開していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】江頭2：50ら土下座で謝罪
◆江頭2：50、公式YouTubeチャンネルが謝罪
江頭2：50は「当チャンネルで公開したトルコでの動画に関し、専⾨家や関係各所と協議の上、ファミリーマート様を含めた関係各社と現地を再訪し、試⾷された⽅々に対してお詫びをしてまいりました」とトルコに再び訪れ、謝罪をしたと報告。「今後はこのような事態を起こさないよう留意してまいります」と伝え、「当該動画は既に削除しております」と対応を発表している。
【Not Sponsored 記事】