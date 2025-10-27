俳優・妻夫木聡が主演のＴＢＳ系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（日曜・午後９時）の第３話が２６日に放送され、世帯平均視聴率が１０・３％を記録したことが２７日、分かった。（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）

初回は１１・７％でスタート。第２話は１０・４％となり、今回で３話連続の２桁キープ。個人視聴率は６・２％だった。

競馬の世界を舞台に、夢を追い続けた熱き大人たちが家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の２０年にわたる物語。原作は山本周五郎賞やＪＲＡ賞馬事文化賞を受賞し、日本ダービー、有馬記念の際にスポーツ報知にエッセー「また満員の競馬場で」を寄稿している早見和真氏。佐藤浩市、松本若菜、「Ｓｎｏｗ Ｍａｎ」目黒蓮ら豪華なキャストも話題だ。

第３話では、加奈子（松本若菜）は先が見えない牧場の経営に頭を抱えていた。父・剛史（木場勝己）がセリ市を介さず馬主と直接取引する「庭先取引」にこだわるも、ある理由から、毎回馬主を怒らせ決裂してしまうからだった。

一方、栗須（妻夫木聡）は耕造（佐藤浩市）の娘・百合子（関水渚）のバースデーパーティーに参加。そこで京子（黒木瞳）から山王家と馬との関わりを聞かされる。ロイヤルヒューマン社の競馬事業部は、未勝利戦を制したイザーニャに救われたが、その後イザーニャとファイトが揃ってケガに見舞われてしまいと展開した。

次回予告には謎の人物を演じる目黒と金髪のジョッキー・佐木役の高杉真宙も登場し、ネットは「キターーー！予告に思わず叫びました」「いよいよ出演」「ずっと待ってたぁ」「高杉さんの登場も楽しみ〜」「高杉真宙くんジョッキーだったとは！」と沸いていた。