ワールドシリーズ第2戦で完投勝利

米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手は25日（日本時間26日）、敵地トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第2戦に先発。9回4安打無四球8奪三振、1失点の快投で完投勝利を挙げた。チームは5-1で勝利し、1勝1敗のタイに。そんな山本が球場入りする際に持ち込んでいたアイテムにも注目が集まった。

敵地を沈黙させる2戦連続の完投勝利。各所で絶賛を浴びた山本の球場入りを、ドジャース公式SNSが動画で伝えていた。

到着したバスから、山本はヘッドフォンをつけて降りてきた。メタリックな逸品には「YOSHINOBU」と自身の名前がデザインされている。

これは同僚の大谷翔平投手から贈られたもの。今月4日（同5日）、山本が自身のインスタグラムのストーリー機能で「二刀流先輩からいただいたお気に入りのヘッドフォン」と紹介していた。

これまでにも何度も着用が確認されている。大谷が公式アンバサダーを務める「ビーツ（Beats）」の“世界で一つだけ”の贈り物。公式サイトでおよそ188万円とされている高級ブランド「ルイ・ヴィトン」の2024年秋冬メンズコレクションのアイコンバッグ「スピーディ P9」も映っており、身に着けるアイテムにも注目が集まっている。



（THE ANSWER編集部）