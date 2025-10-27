＜1枚で2役！＞【GUのグレーワンピ】が着回し力高くて優秀、、！

セットワンピはコーディネートの幅をぐっと広げてくれる、一着で何度もおいしいアイテム。2025年秋冬の【GU（ジーユー）】では、セットで着用してもそれぞれ単体で着こなしてもばっちり決まりそうな、着回し力の高いワンピースが登場しています。今回は大人っぽいこなれ感が期待できるグレーのアイテムに絞って、注目ワンピをご紹介します。

フェザービスチェが目を引くセットワンピ

【GU】「2ピースビスチェセットワンピース」\3,990（税込）

リブ素材のドレスと、フェザービスチェがセットになったアイテム。公式HPによると「ドレスはほどよいフィット感で身体のラインをきれいに見せる」とのことで、スタイルアップが狙えそう。毛足のあるふわふわのフェザービスチェは存在感があり、シンプルなTシャツや襟付きのシャツと合わせても可愛く着こなせそうです。ドレスのスカート部分と袖口にはスリットが入っていて、動きやすさや抜け感にも期待できます。

オールグレーでまとめた上品コーデ

ニットドレスの上から、似た色味のカーディガンを羽織ったオールグレーのきれいめコーデ。ワンピの大人っぽいシルエットとツイード調カーデの素材感で、高見えする着こなしを作っています。スタッフのMikaさんは「2ピースビスチェセットワンピースはワンピース単体でも着回しのきくシンプルなデザイン」「その日の気分によってお楽しみいただけるアイテムです」と、着こなしの自由度についてもコメントしています。

フレアシルエットがきれいなミニワンピ

【GU】「2ピースニットミニワンピース by rokh」\4,990（税込）

襟付きのプルオーバーと、ミニ丈のキャミワンピースがセットになった、GUと【rokh（ロク）】のコラボアイテム。ダイヤ柄のプルオーバーと編み目のないシンプルなミニワンピ、それぞれに個性があり単体でも着回し力が高そうです。ワンピにはほどよいフィット感があり、スカート部分のきれいなフレアシルエットも魅力的。

ミニ丈を活かした大人なレイヤードコーデ

公式HPで「ミニ丈のキャミソールドレスはパンツとレイヤードするのが今季らしい着こなし」と紹介があり、スタッフのHirokoさんもそのスタイルを紹介。シンプルな色合いでまとめたレイヤードスタイルで、洗練された印象を与えています。ボトムスは裾部分だけが広がるスリムフレアタイプのデニムパンツを選び、ワンピのシルエットを活かしているのもポイント。カジュアルさも取り入れた、大人の垢抜けレイヤードスタイルです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Hina.W