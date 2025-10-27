フランスのラグジュアリーブランド「ジバンシィ」創業者の子孫と結婚した韓国人女性チョン・ダヘさんが、韓国の伝統美を生かした結婚式の引き出物と挙式の様子を公開し、注目を集めている。

チョンさんは25日、自身のインスタグラムに「ゲストへのプレゼントが本当に気に入っています。韓国のシルクポジャギとノリゲ飾りで包んだキャンドルなのです」というコメントと共に、数枚の写真を掲載した。

公開された写真には、ゲストに贈るキャンドルの引き出物が白いシルクのポジャギに丁寧に包まれている様子が写っていた。そこに伝統装飾品であるノリゲの房飾りが添えられ、韓国的な美しさをいっそう際立たせている。

チョンさんは別の投稿で、結婚式当日の雰囲気も伝えた。「お別れブランチの代わりに、それぞれ違うグループの友人や家族が一緒に楽しめるウェルカムブランチを準備した」とし「アイスブレイク（初対面の人が打ち解けること）のためにビンゴゲームを用意していたが、実際にはそれが必要ないほど皆が自然に仲良くなっていた」と説明した。

チョンさんは8月、フランス・パリのサント・クロティルド大聖堂でジバンシィ家の子孫ショーン・タフィン・ド・ジバンシィ氏と3日間にわたる盛大な結婚式を挙げた。この大聖堂はジバンシィ家が所有していることが知られており、挙式にはファッション界の主要関係者が多数出席して大きな注目を集めた。

新郎のショーン氏は、かつてモエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン（LVMH）でインターンシップを経験し、現在はオークションハウス「クリスティーズ（Christie’s）」の商業金融上級アナリストとして勤務している。

ショーン氏の父親は2016年に亡くなったユベール・タフィン・ド・ジバンシィ氏で、「ジバンシィ」は1952年に設立された叔父ユベール・ド・ジバンシィ氏の名前に由来するブランドだ。ジバンシィは1988年にLVMHに売却された。

ショーン氏とチョンさんは2018年、カナダ・モントリオールのマギル大学在学中に出会い、7年間の交際を経て結婚に至った。昨年にはニューヨークで婚約式を挙げている。

チョンさんは米国コロンビア大学のMBA課程を修了後、現在はショーン氏の叔父が運営するジュエリーブランド「タフィンン（Taffin）」に勤務している。婚約指輪と結婚指輪もこのブランドの製品だという。

チョンさんが結婚式のオープニングイベントで着用したドレスはヴィクトリア・ベッカムの作品で、ジャケットは韓国ブランド「キムヘキム（Kimhekim）」、本式のウェディングドレスは韓国系デザイナー、アンドリュー・クワン（ANDREW KWON）の作品で、チョンさんの洗練されたセンスと韓国的感性を同時に表現したと評価されている。