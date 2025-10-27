銀座コージーコーナーから「＜ハリー・ポッターと賢者の石＞コレクション（9個入）」が2025年11月1日（土）より登場！

あわせて、「＜ヘドウィグ＞スイーツギフト（10個入）」と、「＜ハリー・ポッター＞スイーツ缶（12個入）」も全国の店舗で登場します。

銀座コージーコーナー「ハリー・ポッター」スイーツ

銀座コージーコーナーから、「ハリー・ポッター」の世界をスイーツで楽しむ商品が登場。

「＜ハリー・ポッターと賢者の石＞コレクション（9個入）」は、「ハリー・ポッター」のトレードマークである丸めがねと稲妻型の傷あとのピックを飾ったタルトや、ピーチゼリーで表現した賢者の石など、登場人物やアイテムの特徴をいかした見た目に仕上げられています。

焼菓子ギフトはボックスと缶の2タイプで、物語に登場するアイテムをプリントしたクッキーをアソート。

「ハリー・ポッター」のスイーツで、ワクワクドキドキする楽しい時間を過ごせるスイーツです。

「＜ハリー・ポッターと賢者の石＞コレクション（9個入）」を購入された方には、

ケーキの味や物語に登場するアイテムのポイントを紹介した「＜ハリー・ポッターと賢者の石＞ケーキ解説書」リーフレットがプレゼントされます。

予約について

＜ネット受付＞

ネットで予約して店舗で受け取れるサービスです。

予約受付期間：2025年10月27日（月）10:00 〜 11月25日（火）お渡し可能期間：2025年11月1日（土）〜 11月30日（日）

※ネット予約サイト（ https://www.cozycorner.jp/ ）での予約が必要です。

※ネット予約は一部の店舗のみ実施しております。

※ネット予約対象商品は「＜ハリー・ポッターと賢者の石＞コレクション（9個入）」のみです。

＜店頭受付＞

受付中〜（※終了日は店舗により異なります。）

『ハリー・ポッターと賢者の石』の世界観を表現「＜ハリー・ポッターと賢者の石＞コレクション（9個入）」

価格：3,300円（税込3,564円）

販売：2025年11月1日（土）〜 11月30日（日）頃

全世界に魔法をかけたファンタジー・アドベンチャー『ハリー・ポッターと賢者の石』の世界観をプチケーキで表現。

物語に登場する人物やアイテムをイメージした、彩りも味わいも豊かなプチケーキで、「ハリー・ポッター」の世界を楽しめます。

詰め合わせ内容

【下段 左から】

グリフィンドール：いちごホイップクリームのグラサージュケーキハリー・ポッター：グラサージュがけしたチョコレートムースのココアタルトスリザリン：りんごホイップクリームのグラサージュケーキ

【中段 左から】

ヘドウィグ：ホワイトチョコホイップクリームをのせたチョコチップ入りホイップクリームのロールケーキ組分け帽子：紫芋あんのモンブランタルト金のスニッチ：レモンホイップクリームのタルト

【上段 左から】

ハッフルパフ：キャラメルホイップクリームのグラサージュケーキ賢者の石：ピーチゼリーレイブンクロー：ブルーベリーホイップクリームのグラサージュケーキ

パッケージも4寮や世界観が詰まったデザインになっています。

「ヘドウィグ」をデザイン「＜ヘドウィグ＞スイーツギフト（10個入）」

価格：1,000円（税込1,080円）

販売：2025年11月1日（土）〜 11月末頃

「ハリー・ポッター」の相棒「ヘドウィグ」をデザインしたスイーツギフトボックスです。

「バースデーケーキ」や「バーティー・ボッツの百味ビーンズ」など、物語に登場するアイテムをプリントしたクッキーがアソートされています。

ホグワーツ4寮デザイン「＜ハリー・ポッター＞スイーツ缶（12個入）」

価格：1,500円（税込1,620円）

販売：2025年11月1日（土）〜 11月末頃

「ハリー・ポッター」が通うホグワーツ魔法魔術学校にある4つの寮をデザインしたスイーツ缶です。

寮の紋章や「組分け帽子」など、物語に登場するアイテムをプリントしたクッキーをアソートしました。

プチケーキコレクションはパーティーシーンにも映え、缶やボックス入りの焼菓子はギフトにもぴったりです。

『ハリー・ポッターと賢者の石』の世界観あふれるスイーツで、特別なティータイムが楽しめます。

銀座コージーコーナーから登場する「ハリー・ポッター」スイーツ3種の紹介でした。

※1「＜ハリー・ポッターと賢者の石＞コレクション（9個入）」は、北海道・九州地方及び、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はありません。

※2「＜ヘドウィグ＞スイーツギフト（10個入）」「＜ハリー・ポッター＞スイーツ缶（12個入）」は、福井県・京都府・鳥取県に取扱店はありません。

※万一、品切れの場合はご容赦ください。また、店舗により発売日が異なる場合や、お取り扱いしていない場合がございます。

※表示の税込価格は消費税8%を含む価格です。イートインをご利用の場合、消費税は10%となります。

※税込価格は1円未満を切り下げて表示しております。一部店舗では実際のお買い上げ価格と差額が生じる場合がございます。

All characters and elements © & Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s25)

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

