俳優の北川景子（39）が、都内で開かれた第4回「スター☆オーディション」の最終選考会にスペシャルプレゼンターとしてサプライズ登場。グランプリに選ばれた山中島世夏（14）と岩瀬夕由（14）にエールを送った。

山中島は、俳優の大先輩である北川に「芸能界に出るにあたって、一番大切なことって何ですか？」と質問。すると、北川は次のように答えた。

北川「自分の気持ちに正直でいること。『こういう答えを求められているんだろうな』と思うことはたくさんあるけれども、そうじゃないなと思ったら『僕はそうじゃありません』とか、自分が楽しいなと思うこととか、嬉しいな、やりたいなと思う気持ちを大切にしていたほうが、長くこの業界に身を置くのであれば、楽なんじゃないかな」

そして北川は、これからの活躍が期待されるフレッシュな2人をこのように激励した。

北川「この業界に足を踏み入れるということは、“天国”と“地獄”を両方見ることになる。良いこともあれば悪いことも同じ分量だけあるので、そのことに動じずに、強くたくましく生き抜いてほしい」

（『ABEMA Morning』より）