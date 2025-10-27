タレントの堀ちえみ（58）が、水着姿で入浴する仲むつまじい夫婦ショットを公開した。

【映像】堀ちえみの水着姿（複数カット）

2025年10月20日に更新したブログで、夫の尼子勝紀さん（59）とともに豪華客船「MSCベリッシマ」に乗船したことを報告していた堀。23日の投稿では、サウナやジェットバスを楽しむ前の水着姿を披露するなど、船旅を満喫している様子を公開していた。

しかし、最終日となる25日の投稿では、ハプニングが発生したことを報告。

「最後の最後になんという。きょう はくスカートが…ない。トランクは昨夜のうちに、係の人に渡してすべての乗客の荷物を、集めてしまいます。昨夜主人が最後に、私がきょう はくスカートを洗濯物だと勘違いしトランクの中に入れてしまったとのこと。なので、はいて帰るスカートがない。マジでどうすればいい。もう笑い取って、バスローブ着たまま下船するか」

バスローブを腰に巻き、うなだれる表情を見せた堀。

続く投稿では「主人がフロントにお願いしたら、荷物の倉庫までアテンドしていただきたくさんの荷物の中から自分たちの荷物を見つけてスカートをゲット。」と、無事に解決したことを明かしていた。

水着姿で入浴する夫婦ショットも公開

その後の投稿では、水着姿で入浴する仲むつまじい夫婦ショットを公開。ファンからは、「とにかく良かったです」「スカート、どうするのか心配でした。ラブラブ2ショットもサイコーです！！」などの反響が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）