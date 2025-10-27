【ミスド】ポケモンとのコラボ今年も決定 11・5から“ふっくら顔”ピカチュウほか、タマゲタケ＆ミミッキュのドーナツも
ダスキンが運営するミスタードーナツは、ポケモンとキャンペーンを今年も展開。8年目の取り組みとなる今年は11月5日から、様々な商品・グッズを数量・期間限定で発売する。
【画像】タマゲタケ＆ミミッキュ＆ビリリダマまで！コラボアイテム（一覧）
今年はカスタード風味フレークとチョコクランチで、もふもふとした見た目を表現したピカチュウがドーナツになって登場する。
ふんわりとした生地にホイップクリームをつめ、ふっくらとしたお顔の「もふもふ ピカチュウ ドーナツ」は、見た目も味わいも満足いただける商品。「タマゲた！ タマゲタケ ドーナツ」は上から見るとモンスターボールそっくりのかわいらしい見た目を、しっとり食感のケーキドーナツとふんわり食感のシュー生地で表現した。
また、ピカチュウの背中を表現した、「ザクザク ピカチュウのしっぽドーナツ」はゴールデントッピングをあしらい、「もふもふ ピカチュウ ドーナツ」との食感の違いを楽しめる。
このほか、ミミッキュやビリリダマをデザインした専用スリーブに入った「タマゲた！ ミミッキュのドーナツ チョコ」と「タマゲた！ビリリダマのドーナツ ホワイト」も発売する。さらに、『ミスド ポケモン ドーナツ』と一緒に盛り上げる商品としてクリスマスの定番商品「ポン・デ・リース」も展開する。
ドーナツとグッズを一緒に楽しめる“グッズ企画”は3種類。やさしくてふわふわの肌ざわりのブランケットは2種類となる。
「ブランケット（ピカチュウ）」はいろんなポーズのピカチュウとミミッキュがデザインされている。「ブランケット（タマゲタケ）」はモンスターボールやビリリダマ、タマゲタケがデザインされている。かわいいポケモンがぐるっとデザインされた「つよいこグラス（大）」は小さい子どもにもちょうどよいサイズ。どのグッズもミスタードーナツオリジナルのポケモングッズで、クリスマス専用のオリジナル紙袋に入れて提供される。
【画像】タマゲタケ＆ミミッキュ＆ビリリダマまで！コラボアイテム（一覧）
今年はカスタード風味フレークとチョコクランチで、もふもふとした見た目を表現したピカチュウがドーナツになって登場する。
ふんわりとした生地にホイップクリームをつめ、ふっくらとしたお顔の「もふもふ ピカチュウ ドーナツ」は、見た目も味わいも満足いただける商品。「タマゲた！ タマゲタケ ドーナツ」は上から見るとモンスターボールそっくりのかわいらしい見た目を、しっとり食感のケーキドーナツとふんわり食感のシュー生地で表現した。
このほか、ミミッキュやビリリダマをデザインした専用スリーブに入った「タマゲた！ ミミッキュのドーナツ チョコ」と「タマゲた！ビリリダマのドーナツ ホワイト」も発売する。さらに、『ミスド ポケモン ドーナツ』と一緒に盛り上げる商品としてクリスマスの定番商品「ポン・デ・リース」も展開する。
ドーナツとグッズを一緒に楽しめる“グッズ企画”は3種類。やさしくてふわふわの肌ざわりのブランケットは2種類となる。
「ブランケット（ピカチュウ）」はいろんなポーズのピカチュウとミミッキュがデザインされている。「ブランケット（タマゲタケ）」はモンスターボールやビリリダマ、タマゲタケがデザインされている。かわいいポケモンがぐるっとデザインされた「つよいこグラス（大）」は小さい子どもにもちょうどよいサイズ。どのグッズもミスタードーナツオリジナルのポケモングッズで、クリスマス専用のオリジナル紙袋に入れて提供される。