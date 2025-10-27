ミスタードーナツ『タマゲた！冬のポケモン キャンペーン』11月5日から（C）2025 Pokemon. （C）1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

写真拡大

　ダスキンが運営するミスタードーナツは、ポケモンとキャンペーンを今年も展開。8年目の取り組みとなる今年は11月5日から、様々な商品・グッズを数量・期間限定で発売する。

【画像】タマゲタケ＆ミミッキュ＆ビリリダマまで！コラボアイテム（一覧）

　今年はカスタード風味フレークとチョコクランチで、もふもふとした見た目を表現したピカチュウがドーナツになって登場する。

　ふんわりとした生地にホイップクリームをつめ、ふっくらとしたお顔の「もふもふ ピカチュウ ドーナツ」は、見た目も味わいも満足いただける商品。「タマゲた！ タマゲタケ ドーナツ」は上から見るとモンスターボールそっくりのかわいらしい見た目を、しっとり食感のケーキドーナツとふんわり食感のシュー生地で表現した。

　また、ピカチュウの背中を表現した、「ザクザク ピカチュウのしっぽドーナツ」はゴールデントッピングをあしらい、「もふもふ　ピカチュウ ドーナツ」との食感の違いを楽しめる。

　このほか、ミミッキュやビリリダマをデザインした専用スリーブに入った「タマゲた！ ミミッキュのドーナツ チョコ」と「タマゲた！ビリリダマのドーナツ ホワイト」も発売する。さらに、『ミスド ポケモン ドーナツ』と一緒に盛り上げる商品としてクリスマスの定番商品「ポン・デ・リース」も展開する。

　ドーナツとグッズを一緒に楽しめる“グッズ企画”は3種類。やさしくてふわふわの肌ざわりのブランケットは2種類となる。

　「ブランケット（ピカチュウ）」はいろんなポーズのピカチュウとミミッキュがデザインされている。「ブランケット（タマゲタケ）」はモンスターボールやビリリダマ、タマゲタケがデザインされている。かわいいポケモンがぐるっとデザインされた「つよいこグラス（大）」は小さい子どもにもちょうどよいサイズ。どのグッズもミスタードーナツオリジナルのポケモングッズで、クリスマス専用のオリジナル紙袋に入れて提供される。