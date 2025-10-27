YouTube 、クリエイター動画を「広告枠」に 過去動画も売れる新しい収益モデル
記事のポイント
YouTubeは2026年からスポンサー差し替え可能な「動的ブランド挿入」を導入し、広告契約構造を刷新する。
これにより過去動画が再販可能資産となり、短期契約や再販による新たな収益モデルが生まれる。
クリエイターは動画を「広告枠」として販売でき、アップフロント市場のような新しい交渉構造が形成される。
YouTubeの新たな契約の動向
YouTubeが、動画内に組み込まれたスポンサーセグメントをクリエイターが差し替えられるようにするという動きは、2026年におけるクリエイターエコノミーでもっとも破壊的な出来事になる可能性がある。
YouTubeが2026年から一部のクリエイターを対象にテストを開始するダイナミックブランドインサーションの導入計画は、YouTubeクリエイターのコンテンツが広告主にどのように売り込まれるかという構造そのものを書き換える可能性がある。これは、個々のスポンサーセグメントの価格設定だけでなく、YouTubeクリエイターの動画ライブラリ全体がどのようにパッケージ化されるかにも関わる問題である。言い換えれば、それによってYouTubeチャンネルが、従来のテレビネットワークやストリーミングサービスのように販売される条件を整えることができるということである。
「YouTubeがダイナミックブランドインサーションを可能にするというのは、大きな意味を持つ。ブランドとの連携や案件の構築方法など、あらゆる面で新しい機会が生まれる」と、タレントマネジメント会社ナイト（Night）のエージェント、デイヴィッド・ハンジンガー氏は最新のDigidayポッドキャストのなかで述べている。
現在の仕組みを説明しよう。現状では、ブランドがクリエイターのYouTube動画をスポンサーする場合、その動画にはそのブランドのスポンサーセグメントが永続的に組み込まれる（クリエイターが動画全体を削除し、再生回数をすべて失う場合を除く）。そのため、人気クリエイターの動画にスポンサーすることは、安定して多くの視聴者を獲得できるという点で非常にお得な取引になり得る。一方で、動画の長期的な視聴回数を価格に反映させる場合、スポンサー料が高額になりすぎてしまうこともある。
「クリエイターの営業担当者はよくこう言う。『最初の1週間、あるいは最初の3日間でこれくらいの再生回数を見込める』と。そして『それ以降の再生はボーナスのようなものだ』というように話す」と、ヴェイナーメディア（VaynerMedia）のメディア担当エグゼクティブバイスプレジデントであるジョン・モーゲンスタン氏は述べている。
過去動画を再販可能資産に
しかし、この構造はダイナミックブランドインサーションによって一変する。動画を削除せずにスポンサーセグメントを差し替えられるようになることで、クリエイターとブランドは短期的な契約を結べるようになる。さらに重要なのは、クリエイターの過去動画全体が再び販売可能になるという点である。まるでディズニーがかつてVHS時代に「白雪姫」を金庫から出して再販していたようなものだ。
「今後は、それを恒久的な統合ではなく広告枠として考える必要がある。ブランドセグメントの開始日と終了日はどうなるのか。更新や延長の権利はあるのか。独占期間はどれくらいか。そうした新たな交渉基準が生まれることになる」と、クリエイターエコノミー企業レイン・メーカー・グループのCEO兼共同創業者ジョナサン・チャンティ氏は述べている。
この新しい取引ダイナミクスによって、クリエイターは「恒久的でない」ブランドインサーションに対して、より低い料金を請求せざるを得なくなる可能性がある。実例として、3カ月間の掲載期間が設けられたスポンサー付きのインスタグラムの投稿は、無期限掲載の投稿と比べて50〜60％安くなるとチャンティ氏は説明する。
ただし、クリエイターはその広告枠を再販できることで最初の価格差を埋められる可能性がある。これはテレビ番組の制作者がシンジケーション契約によって複数回の収益を得るのと似ている。しかし、それは古い動画に対してブランドが支払う意思がある場合に限られる。つまり、その動画が投稿後も一定の視聴数を維持できるかどうかが鍵となる。
「そのコストとCPMの算出方法をどう設計するかは難題になるだろう。そして、それはクリエイターごとに異なる。なぜなら、長期的な再生数の傾向がそれぞれ異なるからだ」とハンジンガー氏は述べる。
もっとも、多くのクリエイターが実際には想像以上に長期的な再生数を持っている可能性もある。モーゲンスタン氏が述べたように、ブランドインサーションの契約は動画の初週の再生数を基準にして残りをボーナスと見なすことが多いが、チューブラー・ラボ（Tubular Labs）が2025年に米国で投稿された上位2000本の動画を分析したところ、動画の総再生数のうち最初の7日間に占める割合はわずか25％だった。さらに、全体の半分の再生数しか投稿後30日以内には獲得されていないことも分かった。
つまり、クリエイターのバックカタログが再び販売可能になるということは、まったく新しい取引モデルを生み出すということであり、それは主要クリエイター向けのアップフロント市場を正当化する可能性がある。
クリエイター動画に「広告枠」の概念
たとえば、ミスタービーストやミシェル・カーレのように毎週新動画を投稿しないものの、投稿するたびに数百万回の再生を集め、過去の動画も継続的に視聴され続けるクリエイターの場合、営業担当者はブランドに対して、新しい動画だけでなく、次の動画が投稿されるまでのすべての既存動画をまとめてスポンサー購入できるよう提案できる。もしクリエイターが2週に1回しか動画を投稿しないなら、年間で26のスポンサー枠があることになる。これこそが希少性であり、従来のテレビ広告のアップフロント市場を支えてきた要素であり、デジタル動画業界がその仕組みを再現できなかった原因でもある。
このようなブランドインサーションのアップフロント市場という発想は、現在のクリエイター案件が実際に商品の販売を促進しているかどうかという効果証明を重視するマーケターの傾向とは相反する。しかし、ここでもダイナミックブランドインサーションの柔軟性が生きてくる。中規模クリエイターの場合、ブランドはより短期間の契約をより低価格で交渉できるようになる。
「その都度支払う仕組みになるなら、『永久掲載に対して高額を払う』よりもリスクが低くなる」とモーゲンスタン氏は言う。
もっとも、これはクリエイターにとってはリスクでもある。だが、もしクリエイターが商品販売を促進する能力を証明できるなら、短期契約であっても高額報酬を求めることができ、さらに新しい動画だけでなく、投稿から1〜2カ月以内の比較的新しい動画にも新ブランドを差し込む機会を得られるだろう。
そして、まさにそれこそがこの仕組みの本質である。YouTubeがすべてのクリエイターに対してダイナミックブランドインサーションを正式導入するようになれば、クリエイターのチャンネル上に新たな広告在庫が生まれるだけでなく、それらをどのようにパッケージ化し、どのような取引関係を構築するかという新たな可能性が開かれることになる。
チャンティ氏の言葉を借りれば、「これからは交渉の連続になる」ということである。
［原文：Future of TV Briefing: YouTube’s dynamic brand insertions could unlock the upfront market for creators］
Tim Peterson（翻訳・編集：坂本凪沙）