とちぎテレビ

脱炭素社会の実現に向けて優れた取り組みを行った企業の表彰式が２３日、県庁で行われました。

県は、二酸化炭素などの温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させ、実質ゼロを目指す「カーボンニュートラル」の実現に向けて、独自の条例を設けて取り組みを進めています。

３年目となるゼロカーボン企業の表彰で、今年度は５つの企業と団体が選ばれ、福田富一知事から表彰状が手渡されました。

このうち那須塩原市でクリニックなどを運営する「医療法人社団公済会」は、ボイラーの燃料を灯油から木のペレットに変えて減らした温室効果ガスを、スクールバスなどの運行による排出量と埋め合わせて、地域の排出量削減に貢献しました。

また日光市の「東武バス日光」は、物流会社と連携して人と荷物を一緒に輸送し、効率化に取り組んだほか、足利市の「福富住宅」は自然エネルギーを活用して、快適な住まいを目指すパッシブデザインを取り入れ、住宅の脱炭素化の普及に力を入れました。

（アイ・シイ・エス（栃木市）大嶋正美執行役員）「ポンプを２４時間３６５日回りっぱなしの状態。それをインバータ化してできるだけ最適な必要な時に動かして、そうでないときには回転数を落とす形で電力の削減に取り組んできた。できることをやってきただけなので、表彰いただき非常に嬉しく思っています」

（ラハイナ・コーポレーション（小山市）速水英幸代表取締役）「放置された竹林を管理して、伐採したり間引きした竹をチップや国産メンマとして利活用している。放置すればするほど増えるので、今後は担い手の育成など取り組みながら事業拡大を目指したい」