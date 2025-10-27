東京ドームホテルの北海道ディナービュッフェが最高すぎる！盛れる海鮮パフェに、ローストビーフ、紅ズワイガニ、〆パフェも
東京ドームホテルのスーパーダイニング「リラッサ」では、2026年2月28日（土）まで、「北海道フェア2025」を開催。20年以上続く人気のフェアで、海鮮から肉、デザートに至るまで北海道尽くし。
そこで、ビュッフェ専門YouTubeのモチ子さんと詳細をレポートします。好きな具材を盛れる海鮮パフェをはじめ、ラムレッグのロースト、ザンギ、〆パフェなどが登場。さらに選べる1皿では、紅ズワイガニといくら、またはステーキも。
年間50回以上ビュッフェに通う、ビュッフェオタクのモチ子です。東京ドームホテルにやってきました。目的は、スーパーダイニング「リラッサ」で開催している「北海道フェア」。2003年から続く人気のビュッフェフェアです。
シェフが北海道各地を巡って、食材を探したり、現地でアイデアを得たり、そうして作られたこだわりの料理が提供されているとのこと。北海道出身の私としては、故郷のフェアにここまで力を入れていただけるのは本当に感動的。
料理の品数はかなり多めで、肉料理から魚料理、中華、そしてデザートまで。長年続いている北海道フェアということもあり、気合いがひしひしと感じられます。
それでは、ディナービュッフェを楽しみ尽くします。
まずは前菜からスタート。
スペイン風の厚焼きオムレツ「ワカメと北海道産昆布入りトルティージャ」です。昆布とワカメ入りって珍しいですよね。じゃがいもがたくさんで、昆布とわかめの旨みもふんわり。優しい味わいで、食べ始めにぴったりの一品です。
まるでデザートのような「コーンのパンナコッタとホワイトコーンのピューレ」。コーンならではの甘みを楽しめます。
北海道グルメといえば、「ラーメンサラダ」は欠かせません。仕上げにかけたごまだれが、つるっとした麺に絡んで絶品。トマト、バジル、ロマネスコの彩りで、目でも楽しめるのがいいですね。
お次は温かな料理を。「ポテトと塩辛のソテー」「菊地英樹農場のとうもろこしと北海道バター」「つぶ貝ととかちマッシュ(R) ポテトのブルギニョンバター」など、北海道ならではの料理がズラリ。
レア感がたまらない「サーモンのソテーケッパー オリーブサルサ」。ケッパーとオリーブサルサが塩気と酸味をプラスしていて、いいアクセントに。
お次は「ニョッキ トンデンファームのベーコン入り北海道産カボチャソース 白雪仕立て」。モチモチのニョッキに、ベーコンの香り、そして極め付けはこっくりとしたカボチャソース。ふわっと雪のような食感もいい感じです。
いろいろな種類のザンギを楽しめる「リラッサザンギバリエ（鶏肉の黒ザンギ、ラム、タコ）」。とにかく気になるのは、この黒いザンギ。黒い衣は竹炭と胡麻で出来ているのだそう。インパクトのある見た目ですが、もも肉がジューシーでおいしいです。
ビュッフェ台に並ぶ料理の中で、特に目立っていた「ラムレッグのロースト 香草とレモンの香り 焼き野菜飾り」。
お肉は柔らかく、噛めば噛むほどに旨みが広がっていきます。臭みは少なく素材のよさが光る一品。ハーブとレモンの香りで、さっぱりといただけるのもいいですね。
北海道フェアといったら、やっぱりカニですよね。今回いただくのは「北海道産紅ズワイ蟹＋いくら」です。こちらは、1人1皿でカニといくら、またはステーキから選ぶスタイル。友達と来ているので、シェアしようと思います。
紅ズワイガニはしっとりとしていてほどよい塩気。カニ酢を少しつけると甘みが際立ちます。
追加料金を支払えば、カニの食べ放題も楽しめるそうです。
続いて、ステーキのコーナーへ。
「牛ステーキと尾藤農産の雪室熟成じゃがいも『冬熟』足寄町産ラワンぶき入り味噌添え」です。お肉にはしっかり味が染み込んでいて、ジューシーな旨みがたっぷり。ふき入りで甘みのある味噌は優しい味わい。お肉と絶妙な相性です。
添えられているのは、「冬熟」というブランド名のじゃがいも。雪室（ゆきむろ）でじっくり熟成し寝かせているので、とっても甘いんです。透明感があって、ほろっとほどける食感も魅力的。
今日はこのパフェを作るために訪れたと言ってもいいくらい。そう、「リラッサ海鮮パフェ」！ どうやって盛り付けようか、本当に迷ってしまいます。
マグロ、イタヤガイ、サーモン、玉子焼きをのせ、ネバネバ系もトッピング。仕上げに甘エビ、選べる一皿からいくらを盛り付けて完成です。
ぷりぷりの海老、とろとろのイカオクラ、なめらかなマグロ、そしてプチプチのいくら。食感や味の違いを楽しめるのが最高です。
そのほか、アナゴやシラス、海鮮ビーズ、アボカド、チェリートマトなども用意されていますよ。
先ほど紹介したステーキだけでなく、肉料理には「ローストビーフ」も。もちろん、目の前でカットしてもらえるんですよ。
シンプルにマルドンの塩でいただきましたが、このお塩のまろやかさが、しっとり柔らかなお肉とよく合います。
さっぱりとした「山わさび」、ふわっとふきが香る「足寄町産ラワンぶき入り味噌」でいただくのもおすすめです。
パンも食べてみたいと思います。
外はサクサク、中にはカレーがたっぷりの「カレーパン」。スパイスの香りをしっかり感じられつつ、辛すぎないのがいい。味に奥深さもあって満足度が高いです。
絶対においしそうな見た目の「メロンパン」。表面はまぶした砂糖でジャリッとしていて、中はふんわり。素朴な甘さで、どこか懐かしい味わいです。
