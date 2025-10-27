プレミア首位アーセナル戦で気迫のプレー。パレス鎌田大地が珍しく激高した瞬間【現地発】
10月26日に開催されたプレミアリーグ第９節で、日本代表MF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスが首位のアーセナルと敵地で対戦。０−１で敗れた。
このゲームで、３−４−２−１のダブルボランチの一角で先発した鎌田が見せた珍しい場面があった。スコアレスで迎えた29分、自陣左サイドでユリエン・ティンベルに対して激しいチャージをかけてボールを奪う。
しかし判定はファウル。このジャッジに対して鎌田は怒り露わにし、両手を広げて主審に向かって強く抗議をしていたのだ。
普段はあまり感情を表に出さず、淡々とプレーする男が見せた闘志溢れる印象的なシーンだった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
