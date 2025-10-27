酒呑み彼女が作るつまみ系サラダ「よなよな、やさいとお酒で。」 VOL.03 レンコン
◆酒呑み彼女が作るつまみ系サラダ「よなよな、やさいとお酒で。」 VOL.03 レンコン
夜に食べても罪悪感のない、旬の野菜を使ったつまみ系サラダで人気のKANOSALAが、お酒に合うレシピを毎月お届け。インスタで動画も公開中！
◆【今月のやさい】レンコン
「焼きレンコンアンチョビガーリックマヨ」
シャキッとした歯応えと豊富な食物繊維が魅力のレンコン。じっくりと加熱することでほくほくと甘みが増し、優しい風味を堪能できる秋冬の根菜。
〈材料・調味料〉（2人前）
?レンコン：160g
?ブロックベーコン：50g
?あおさ海苔：少々
?にんにく：少々（2g程度）
?マヨネーズ：大さじ1
?牛乳：小さじ2
?アンチョビ：1枚
?粒マスタード：小さじ1
?オリーブオイル（炒め用）：少々
?塩：ひとつまみ
〈作り方〉
【1】にんにくをすりおろし、アンチョビを包丁で細かくたたいて、マヨネーズ、粒マスタード、牛乳と混ぜ、ドレッシングを作る
【2】レンコンを皮付きのまま、繊維に沿って縦1.5cm幅に切る
【3】ブロックベーコンを0.5〜1cm幅に切る
【4】フライパンにオリーブオイルを入れてレンコンを炒める。途中ひっくり返すタイミングでベーコンを投入。塩をひとつまみ入れ、焼き目が付くまでじっくり炒める
【5】器に盛り付け、【1】を回しかけ、あおさ海苔を手でほぐしながらふりかける
◆KEY POINT
レンコンは皮付きのまま繊維に沿って縦に切ることでシャキッとした歯応えと、ほくほくの食感の両方が楽しめる。切ってすぐ焼く場合は水にさらさなくてOK。
レンコンをフライパンに入れて炒め、ひっくり返すタイミングでベーコンを加える。中火で両面をじっくり焼き色が付くまで焼くことで香ばしさと食感が楽しめる。
ドレッシングを回しかけてから、仕上げにあおさ海苔を手で細かくほぐしながらふりかける。磯の香りがふわっと広がって、風味、見た目、食欲アップ。
2人が今夜合わせたお酒
GRAPESHIP
「mellow 2024 ピンクラベル」
KANOSALA
酒呑み彼女が作る“つまみ系サラダ”をInstagramに投稿し、フォロワー数は13万人以上。NICOが調理、ISOが撮影を担当。旬の野菜を使い、食感や調味料の組み合わせにこだわったお酒のためのヘルシーサラダを提案
夜に食べても罪悪感のない、旬の野菜を使ったつまみ系サラダで人気のKANOSALAが、お酒に合うレシピを毎月お届け。インスタで動画も公開中！
◆【今月のやさい】レンコン
「焼きレンコンアンチョビガーリックマヨ」
シャキッとした歯応えと豊富な食物繊維が魅力のレンコン。じっくりと加熱することでほくほくと甘みが増し、優しい風味を堪能できる秋冬の根菜。
?レンコン：160g
?ブロックベーコン：50g
?あおさ海苔：少々
?にんにく：少々（2g程度）
?マヨネーズ：大さじ1
?牛乳：小さじ2
?アンチョビ：1枚
?粒マスタード：小さじ1
?オリーブオイル（炒め用）：少々
?塩：ひとつまみ
〈作り方〉
【1】にんにくをすりおろし、アンチョビを包丁で細かくたたいて、マヨネーズ、粒マスタード、牛乳と混ぜ、ドレッシングを作る
【2】レンコンを皮付きのまま、繊維に沿って縦1.5cm幅に切る
【3】ブロックベーコンを0.5〜1cm幅に切る
【4】フライパンにオリーブオイルを入れてレンコンを炒める。途中ひっくり返すタイミングでベーコンを投入。塩をひとつまみ入れ、焼き目が付くまでじっくり炒める
【5】器に盛り付け、【1】を回しかけ、あおさ海苔を手でほぐしながらふりかける
◆KEY POINT
レンコンは皮付きのまま繊維に沿って縦に切ることでシャキッとした歯応えと、ほくほくの食感の両方が楽しめる。切ってすぐ焼く場合は水にさらさなくてOK。
レンコンをフライパンに入れて炒め、ひっくり返すタイミングでベーコンを加える。中火で両面をじっくり焼き色が付くまで焼くことで香ばしさと食感が楽しめる。
ドレッシングを回しかけてから、仕上げにあおさ海苔を手で細かくほぐしながらふりかける。磯の香りがふわっと広がって、風味、見た目、食欲アップ。
2人が今夜合わせたお酒
GRAPESHIP
「mellow 2024 ピンクラベル」
KANOSALA
酒呑み彼女が作る“つまみ系サラダ”をInstagramに投稿し、フォロワー数は13万人以上。NICOが調理、ISOが撮影を担当。旬の野菜を使い、食感や調味料の組み合わせにこだわったお酒のためのヘルシーサラダを提案