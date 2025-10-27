プラモデル用工具 入門ツールセット 14点

Amazonにて開催されている「AmazonスマイルSALE」の対象商品に工具セットが追加された。開催期間は11月4日23時59分まで。

今回のセールでは、初心者向け「プラモデル用工具 入門ツールセット 14点」や片刃ニッパーをはじめ、替え刃5枚付きのペン型ナイフ（保護キャップ付き）などがセットになった「片刃ニッパー 11点セット」、ピンセットやヤスリに加え、模型の細部を研磨できるミニサンディング＆ポリッシングペンなども揃う「プラモデル工具キット32点セット」など多数の商品がお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

【セット内容】

精密ストレートタイプ ピンセット×1、曲線型ピンセット精密 ×1、プラモデル ニッパー ×1、ダイヤモンドヤスリ×2、モデラーズナイフ×1、替え刃5枚付き×1、サンドスティッ×1、ドライバー ×2、雑巾×1、収納ケース×1、はさみ×1、スクレ一パ一×1、ニッパー プラモデル用

片刃ニッパー 11点セット

片刃ニッパーをはじめ、替え刃5枚付きのペン型ナイフ（保護キャップ付き）、ストレートピンセット・曲がりピンセット、研磨バー、交換用スプリング、収納ケースがセットになっている。

プラモデル工具キット32点セット

【セット内容】

彫刻ペンナイフ×1、交換用ブレード×5、ピンセット×2（ストレート×1、カーブ×1）、ドライバー×2、サイドプライヤー×1、スチール定規×1、ヤスリ×3（各種）、サンドペーパー×5、セパレーター×1、サイドカッター×1、研磨ツール×1、クリーニングクロス、透明ボックス×1 他