ÃæÅçÈþ²Å¡¡¡Ö¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×µ®½Å¤ÊÄ¶¹ë²÷ËËÄ¥¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¡ÖÂÔ¼õ¤Ë¤·¤è¡×¡Ö»ä¤Þ¤Ç¥Ë¥³¥Ë¥³¡×¤ÎÀ¼
¡¡²Î¼ê¤ÎÃæÅçÈþ²Å¡Ê42¡Ë¤¬27Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÎ¹¤Î»×¤¤½Ð¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿ÃæÅç¡£Î¹¹ÔÃæ¤Ë¥°¥ë¥á¤ò´®Ç½¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡¡×¤È¤·¤ÆÂç¤¤Ê¥Ô¥¶¤ò¥Ñ¥¯¥ê¡£»×¤ï¤º¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤ë¤Û¤Ã¤³¤ê¼Ì¿¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÂÔ¼õ¤Ë¤·¤è¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÌµ¼Ùµ¤¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤«¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«»ä¤Þ¤Ç¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¡Ö²Ä°¦¤¤Èþ²Å¤Á¤ã¤ó¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£