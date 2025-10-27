FINGOOO スポンジやすり プラモデル用 22点セット

Amazonにて開催されている「AmazonスマイルSALE」の対象商品にヤスリが追加された。

セールでは、FINGOOOの「スポンジやすり」や、特殊加工されたstediの強化ガラス製ヤスリ、BucassoのLEDライト付きペンサンダーといった、プラモデル製作などに便利な様々なタイプがラインナップ。それぞれ期間中、割引価格で提供される。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

FINGOOO スポンジやすり プラモデル用 22点セット

400・600・800・1000・4000番相当までのセット。曲面の表面処理に適している。ゲート処理や下地処理、表面処理から、素組み、本格塗装、サーフェイサー仕上げまで、様々なシーンに対応ができる。水研ぎにも対応しており、汎用性が高いヤスリとなっている。

【セット内容】

・スポンジやすり：70×5mm（全長×厚さ）×20枚+シャイナー90×130mm（全長×厚さ）×2枚

Stedi ガラスやすり プラモデル用 ゲート処理専用

特殊加工された強化ガラス製のヤスリ。特殊な超微細粒子構造で金属ヤスリ並みの高い研磨力を持ち、短時間で効率的に処理が行なえる。片面はミラー仕上げとなっており、表面処理をきれいに仕上げることができる。使用後は水洗いできるので、手入れも簡単。

Bucasso ペンサンダー「PLH-1000」

本商品は、1,000回転/分から8,000回転/分までの無段階調速を備えたペンサンダー。3.6V 2000mAhバッテリーが搭載されているだけでなく、USBケーブルも付属しており長期間のパフォーマンスを確保し、中断することなく作業できる。細かい作業を処理するのに便利なLEDライトも搭載されている。