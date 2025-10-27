Goreson プラスチックモデル用彫刻刀セット

Amazonにて開催されている「AmazonスマイルSALE」の対象商品にスジボリ・加工工具が追加された。開催期間は11月4日23時59分まで。

今回のセールでは、5種類の交換可能な刃に加え、パーツオープナーや収納バッグも付属するスジボリ彫刻刀セットや、ステンレス製のエッチングガイド、タングステン鋼を使用した模型スクライバーなどが対象商品としてラインナップしている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

Goreson プラスチックモデル用彫刻刀セット

プラスチックモデルの模様を増加、拡大したり、細微を強化したりして、三次元効果や本物そっくりに仕上げることができる彫刻刀セット。斬技ホルダー1本、5種類の交換可能な刃、スジボリ用ガイドテープ1本、パーツオープナー1本、六角スパナ1本、保護カバー1本に、これらを収納できる収納バッグがついている

エッチングガイド

ラモデルを美しく、綺麗に制作することができるステンレス製のエッチングガイド。5点セットとなっているため、プラモデルに合わせて使用できる

Bucasso モデルスクライバー

タングステン鋼で作られており、高硬度、高耐摩耗性、線が平滑で、鋭利度が高いのが特長。ハンドルは航空アルミニウム製で、滑りにくい質感となっている。軽量な上、低重心設計により長時間使用しても疲れにくくなっている。