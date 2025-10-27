7万5000円の“ジョニー・デップ写真撮影会”は高い？ 安住紳一郎アナ「いいんじゃない？」
TBSの安住紳一郎アナ（52歳）が、10月27日に放送された情報番組「THE TIME,」（TBS系）に出演。7万5000円の“ジョニー・デップ写真撮影会”について「あっ、出せるかも」と話し、高すぎるという声には「（こういう機会は）ないからね。いいんじゃない？」と語った。
この日、番組のエンタメコーナーで、12月に幕張メッセで開催されるポップカルチャーの祭典「東京コミコン」に、今年はイライジャ・ウッドやジョニー・デップが来日し、写真撮影会やサイン会を行うことを紹介。
そして、ジョニー・デップの写真撮影会とサイン会は、それぞれ7万5000円という高額な価格設定が話題を呼んでいると伝えると、安住アナは「あっ、出せるかも」とコメント、月曜レギュラーのフリーアナウンサー・川田裕美も「ねっ、私も出してでもやりたいと思いました」と同意する。
さらに、イライジャ・ウッドは写真撮影会、サイン会それぞれ2万5000円だと紹介され、安住アナは「あっ、2人ともいける」「（こういう機会は）ないからね。いいんじゃない？」と話し、「ジョニデ…高い高すぎる…」というネットの声には「え〜、そうかな？」、「ジョニデと撮影してもらえるのに…7万でいいんですか？ 10万超えじゃないと申し訳ない」という声には「う〜ん、そうだよ」と頷いた。
