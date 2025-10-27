彼の地雷を踏んで激怒させたとき、その場を丸くおさめるリアクション９パターン
クーポンマガジン「ホットペッパー」の連載企画『ひみつの女子会』が約２，０００名の女性に行ったアンケートによると、約３割が「彼や旦那には踏んではいけない地雷がある」と答えました。ただし、地雷は踏むまでわからないもの。彼を激怒させたときのことを考え、対策を練っておきたいところです。そこで今回は、彼の地雷を踏んだときの対処法を集めてみました。
【１】「ごめんね、ごめんね」と繰り返し謝り、「そういうところも好きだよ」と最後にフォローする。
「最後に『全部含めて好き』と伝えるのがポイント」（３０代女性）というように、怒ったときを含めて全てを愛しているとアピールする女性もいます。激怒されても想いは変わらないことを伝えれば、彼への愛の大きさにあらためて気づいてもらえるでしょう。
【２】「ゴメン、そんな顔しないでよ。本当に怖いよ…」とおびえていることを伝える。
「怖がっている様子をみたら怒れないでしょう」（１０代女性）というように、激怒する彼におびえていたら、許してもらえたという女性もいます。おびえる姿をみれば、「強く言い過ぎたかな」などと反省してくれるでしょう。
【３】「え、なに？ 怒ったの？ ゴメン！！」と驚きながら謝る。
「驚いているのを見て、悪気がなかったと察してくれた」（２０代女性）というように、彼の怒りが予想外だったことをアピールすれば、冷静になってもらえるかもしれません。意外なところで怒りを買ったときは、驚いたことを素直に伝えてみましょう。
【４】「２度と言わないから！ 許してくれないと辛い…」と落ち込み具合をアピールする。
「反省して暗くなってたら、心配になったみたい」（１０代女性）というように、落ち込んでいる様子を見せれば、許してもらえそうです。暗い表情をするだけでなく「辛い…」と言葉にするなど、気持ちを伝える工夫をしましょう。
【５】「今のは全面的に私が悪かったです…ゴメン！！」と猛反省する。
「１００％自分が悪いと言えば、それ以上責められない」（２０代女性）というように、全面的に非を認めてしまう女性もいます。ただし、「ホントにそう思ってる？」とつっこまれる恐れがあるので、気持ちを込めて伝えましょう。
【６】「そうだよね、誰でも怒るよね」と怒った彼に共感する。
「『怒って当たり前だよね』と肯定すると『わかったならいい』ってなった」（２０代女性）というように、彼の怒りに共感して静めた女性もいます。少々理不尽に感じても、まずは彼に共感することで、気持ちを理解しているとアピールしましょう。
【７】まず「ごめんね」と謝り、怒りがおさまらないときは、１０分ほどたってから謝る。
「何十分も怒鳴り続けられる人っていないでしょ」（２０代女性）というように、時間をあけて再び謝るという女性もいます。時間が彼の怒りを静め、謝罪の言葉に耳を傾けさせてくれるでしょう。
【８】しばらく彼をそっとしておき、頃合いをみて「ところでね…」と別の話題を振る。
「下手に刺激しないこと。彼の目先を変えるのがコツ」（３０代女性）というように、彼を刺激せず、別のところに関心を向かせるという女性もいます。ただし、「反省してない！」と激怒する恐れがあるので、怒りが静まるまで待ちましょう。
【９】すぐに「ごめん、冗談だったの」と、悪気がなかったことを伝える。
「わざと怒らせたと思われたら最悪なので」（２０代女性）というように、悪気がなかったことを伝えれば、彼の怒りがおさまるかもしれません。言いわけせずにすぐに謝れば怒りを増幅させずにすむので、その後、誤解を解いていきましょう。
ほかにも「彼の地雷を踏んで激怒させたとき、その場を丸くおさめるリアクション」があれば教えてください。ご意見をお待ちしております。（外山武史）
