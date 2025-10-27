´°Á´¤ËµÕ¸ú²Ì¡Ä¸µ¥«¥Î¤È¤ÎÉü±ï¤¬±ó¤¶¤«¤ëNG¥¢¥×¥í¡¼¥Á£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
ÊÌ¤ì¤¿Èà½÷¤Ë±¿Ì¿¤ò´¶¤¸¤ë¤Ê¤é¡¢¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤â¸µ¤Î´Ø·¸¤ËÌá¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦°ìÅÙ°¦¤ò°é¤ß¤¿¤¤¤â¤Î¡£¤¬¤à¤·¤ã¤é¤ËÉü±ï¤òÇ÷¤Ã¤Æ¡Ö´é¤â¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈµñÀä¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¿µ½Å¤Ëµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢10Âå¤«¤é20Âå¤ÎÆÈ¿È½÷À¤ËÊ¹¤¤¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò»²¹Í¤Ë¡Ö´°Á´¤ËµÕ¸ú²Ì¡Ä¸µ¥«¥Î¤È¤ÎÉü±ï¤¬±ó¤¶¤«¤ëNG¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡Û¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬Ìá¤ë¤Î¤ò¤º¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¥¹¥È¡¼¥«¡¼ÊÂ¤ß¤Î¼¹Ãå¿´¤ò¸«¤»¤ë
¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È¤ª¸ß¤¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤è¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤¤Ã¤Ñ¤ê±ï¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Ç®Îõ¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤È¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÀä¤¿¤ì¤ë¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´í¸±¿ÍÊª¤È¤·¤Æ·Ù²ü¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Í§Ã£´Ø·¸¤«¤é½ÐÄ¾¤·¤Æ¿®Íê¤ò¼è¤êÌá¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£²¡Û¡Ö²¶¤Ë¤Ï¤ª¤Þ¤¨¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤ª¡×¤È¿È¾¡¼ê¤Êµã¤¸À¤òÊ¹¤«¤»¤ë
¡Ö¸µ¥«¥ì¤Ï·ë¶É¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¡Ä¡£Éü±ï¤·¤Æ¤â»þ´Ö¤ÎÌµÂÌ¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢»×¤ï¤º½¹ÂÖ¤ò¤µ¤é¤·¤Æ¡¢¼«¤é¤Î¼ó¤ò¹Ê¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¥ä¥±¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤â¹¬¤»¤¬±ó¤Î¤¯¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢´¶¾ð¤¬¤³¤ß¾å¤²¤Æ¤â¥°¥Ã¤È¤³¤é¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£³¡Û¡Ö¤½¤Ã¤Á¤À¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ï¥è¥ê¤òÌá¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¾å¤«¤éÌÜÀþ¤ÇÇ÷¤ë
¡Ö¸µ¥«¥ì¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¿²û¤«¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤äÍ§¾ð¤¬¡¢¤³¤Î°ì¸À¤ÇÂæÌµ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö²¶ÍÍ¡×¤Ê¸ýÀâ¤Êý¤Ï¡¢¸µ¥«¥Î¤Ë¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤à¤·¤í»×¤¤¤ä¤ê°î¤ì¤ëÂÖÅÙ¤ËÅ°¤·¤Æ¡¢¤ï¤º¤«¤Ë»Ä¤Ã¤¿å«¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú£´¡Û¡Ö¤½¤í¤½¤íµ¡·ùÄ¾¤·¤Æ¤è¡×¤ÈÇË¶É¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¦
¡ÖÊÌ¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î!?¤Ã¤Æ¶Ã¤¤¤¿¤·¡¢ÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÇË¶É¤ò¡Ö¤¿¤À¤Î¥±¥ó¥«¡×¤ÇÊÒÉÕ¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤¦¤¦¤Þ¤¯¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¾®¼êÀè¤ÎºîÀï¤Ç¿Í¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹¤Î¤ÏÅþÄìÌµÍý¤Ê¤Î¤Ç¡¢·é¤¯¡ÖÊÌ¤ì¡×¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ÆÂÖÀª¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£µ¡Û¡Ö·¯¤ò¹¬¤»¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï²¶¤À¤±¡×¤È¼«¿®Ëþ¡¹¤ÇÂ¸ºß²ÁÃÍ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë
¡Ö¤µ¤ó¤¶¤óµã¤«¤»¤È¤¤¤Æ¤è¤¯¸À¤¨¤ë¤Ê¡Ä¤ÈÊò¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö²¶¤È¤¤¤ì¤Ð¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÀâÆÀÎÏ¤Ï¥¼¥í¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µçÃÏ¤Ë´Ù¤Ã¤¿Áê¼ê¤ò½õ¤±¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¡Ö¼ÂÀÓ¡×¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤·¤«¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¶¡Û¡Ö²¶¤¬Á´Éô°¤«¤Ã¤¿¡ªµö¤·¤Æ¤¯¤ì¡ª¡×¤Èº£¤µ¤é¤¯¤É¤¯¤É¤ÈØò²ù¤¹¤ë
¡Ö¡ØÊÌ¤ìÏÃ¤ò¾ø¤·ÊÖ¤¹¤Ä¤â¤ê¡©¡Ù¤È¤ï¤¶¤ÈÎä¤¿¤¯¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢²þ¤á¤Æ¼Õºá¤·¤Æ¤â¡¢½¤Íå¾ì¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤«¤Ê¤é¤Ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£²þÁ±¤¹¤Ù¤ÅÀ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¹ÔÆ°¤Ç¼¨¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢Áê¼ê¤Î¿´¤Ë¶Á¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú£·¡Û¡Ö¤¢¤Î¤È¤¤ÎÎ¹¹Ô¡¢³Ð¤¨¤Æ¤ë¡©¡×¤È»×¤¤½ÐÏÃ¤ò²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤¹
¡Ö²áµî¤Ð¤«¤ê¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤ÃË¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¿´¤¬ÄÌ¤¸¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¢¤ÎÏÃ¤Ç²û¤«¤·¤µ¤òÍ¶¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¿ÊÊâ¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¥¦¥ó¥¶¥ê¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÇË¶É¤Ê¤É¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¸¡Û¡ÖÈ±·¿ÊÑ¤¨¤¿¤ó¤À¤Í¡ª¡×¤È¸µ¥«¥Î¤ÎÊÑ²½¤Ë¤¤¤Á¤¤¤Áµ¤¤Å¤¤¤Æ¤ß¤»¤ë
¡Ö´Æ»ë¤µ¤ì¤Æ¤ë¡ª¤Ã¤Æ¥¾¥Ã¤È¤·¤¿¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¿·¤·¤¤È±·¿¤â¤¤¤¤¤Ê¡×¤Ê¤É¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¸µ¥«¥ÎËÜ¿Í¤Ë¤ÏÅÁ¤¨¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÏÃ¤¹µ¡²ñ¤¬½ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¸ÀµÚ¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤¬¡¢¼«Á³¤Ç¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¹¡Û¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¡×¡Ö¤ª¤ä¤¹¤ß¡×¤ÈÈà»áµ¤¼è¤ê¤Ç°ìÆü¤Ë²¿ÄÌ¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ë
¡ÖÁ°¤ÈÆ±¤¸¥Ú¡¼¥¹¤ÇÏ¢Íí¤¬Íè¤ë¤Î¤¬¥¦¥¶¤¯¤Æ¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤¿¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÉÑÈË¤Ë¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò¼è¤ë¤È¡¢ÊÖ¿®¤òË¾¤á¤Ê¤¤¤Ð¤«¤ê¤«¡¢¼õ¿®µñÈÝ¤¹¤é¤µ¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤Þ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ë¤Û¤¦¤¬¡¢°ìÄÌ°ìÄÌ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤ÆÂ¸ºß¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö²¡¤·¤Î°ì¼ê¡×¤À¤È¡¢±ì¤¿¤¬¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¸µ¥«¥Î¤Îµ¤»ý¤Á¤òÂº½Å¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾¯¤·¤º¤Ä´Ø·¸¤ò½¤Éü¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ê°ÂÆ£ÈþÊæ¡Ë
