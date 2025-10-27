日産が「“新”スカイライン」発表！ 「400馬力超え」V6ターボ×FRのセダンに「集大成」モデル登場！ V37型はこれで「サヨナラ」？ 限定車「400R“リミテッド”」JMS2025で公開へ
現行スカイラインシリーズの集大成に
日産は2025年10月27日、プレミアムスポーツセダン「スカイライン」の一部仕様向上を図るとともに、新たな特別限定車「400R Limited（リミテッド）」を発表しました。
スカイラインは、1957年の初代モデル誕生以来、ロングドライブを楽しめる高性能な「グランドツーリング（GT）カー」として、65年以上にわたり世代を重ねてきた、日産の歴史を象徴するモデルのひとつです。
現在発売されているスカイライン（V37型）は、2013年11月に発表された13代目となります。
デビューからすでに10年以上が経過していますが、その間にさまざまな改良を重ねており、現在発売されているのは出力などの異なる2タイプの3リッターV型6気筒ツインターボ「VR30DETT型」エンジンを搭載し、4ドアセダンモデルのみの設定となります。
ボディサイズは全長4810mm×全幅1820mm×全高1440mm、ホイールベース2850mmです。
今回の一部仕様向上では、エクステリアカラーに特別な日産スポーツカーのみに許された「ワンガンブルー」を追加設定しました。
ワンガンブルーは特殊な顔料の使用により、太陽光と夜の照明下でまったく異なる表情を見せるブルーが特徴です。
また、先進安全機能「エマージェンシーブレーキ」の検知対象を歩行者、および自転車等にまで拡大し、安全性を向上させるとともに、各種最新の法規に適合しました。
さらに、現行スカイラインの集大成として、スポーツ性能と快適性を高次元で両立した特別限定車の“400R Limited”を400台限定で販売します。
ベースとなるスカイライン 400Rは、最高出力405ps・最大トルク475Nmを発揮する高性能版です。
その性能をさらに引き出すために、19インチアルミホイールに装着するタイヤは専用銘柄のDUNLOP「SP SPORT MAXX GT 600」を採用。
フロントは＋0.5J、リアは＋1.0J幅広化するとともに、フロントサスペンションのバネ定数を4％、タイヤの幅広化に合わせてリヤスタビライザーのバネ定数を44％向上することで、ロールを抑えた気持ちの良いハンドリングを実現したといいます。
ブレーキには耐フェード性が高いパッドを使用することで高温でも安定した制動性能を実現しています。
また特別アイテムとして「リアスポイラー」「ドアミラーカバー」に特別カーボンパーツを装着するほか、トランク部分にはLimited専用バッジが備わります。
インテリアにも、400台限定を表すシリアルナンバープレートや、センターコンソールのカーボンフィニッシャーを装着。日産では、スカイラインファンへの感謝を込めたと説明します。
なお今回の仕様向上にともない、スカイラインシリーズのグレード体系と価格を改定しました。
新たなラインナップは、最高出力300馬力版の「GT Type P」（544万2800円）「GT Type SP」（572万3300円）と、最高出力405馬力版「400R」（649万5500円）、そして特別限定車 400R Limited（693万5500円）の4タイプ（価格はすべて消費税込み）。全車が2WD（FR：後輪駆動）で、トランスミッションはマニュアルモード付7速ATです。
11月13日より注文受付を開始し、12月18日より発売の予定。400R Limitedの受注は先着順で、台数到達次第終了となります。
日産では新スカイライン発売に先駆け、10月31日より東京ビッグサイト（東京都江東区）で一般公開される「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」の日産ブースに、スカイライン 400R Limitedを展示します。
※ ※ ※
日産のイヴァン エスピノーサ社長は、2025年5月に発表した経営再建計画「Re：Nissan」において「商品戦略の再定義をおこなう」とし、なかでも「日産ブランドの鼓動を具現化したアイコニックなモデル」を中心に据えることを明らかにしています。
注目されるのは、事業回復に向けた新型車戦略のなかに、日産ブランドを代表するモデルである「新型スカイライン」の名があったことで、発売時期については明言を避けたものの、「早期の開発を目指す」としています。
次期型スカイラインへの期待も高まるところです。