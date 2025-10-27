【ハイキュー!!】Happyくじに初登場！ 躍動感あふれるフィギュアは5種類
「Happyくじ」より、アニメ『ハイキュー!!』が初登場。躍動感あふれるフィギュアをはじめ、作中に登場するデザインが施されたアイテムをラインアップした、Happyくじ 『ハイキュー!!』の発売が決定。2025年11月14日(金)よりセブン-イレブン、イトーヨーカドー、ゆめタウンにて発売が開始される。
集英社『週刊少年ジャンプ』に2012年2月から8年半にわたって連載され、コミックスの累計発行部数は7000万部を突破！ バレーボールに懸ける高校生たちの熱い青春ドラマが人気を博したスポーツ漫画の金字塔、古舘春一による『ハイキュー』。この傑作を原作とするテレビアニメシリーズは2014年からスタートし、2020年12月までにシリーズ第4期まで制作・放送され、原作読者のみならず国内外のアニメファンを熱狂と感動に巻き込んだ。
それから4年、『ハイキュー!!』の次なる舞台は劇場版へ！2024年2月に『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』が公開され、烏野高校と因縁のライバルである音駒高校の対決が繰り広げられた本作は、世界興行収入200億円を超える大ヒットを記録！ また『日本アカデミー賞』優秀アニメーション作品賞を受賞し、いま最も勢いのあるスポーツアニメとして話題となった。
そして待望の続編となる『劇場版ハイキュー!! VS 小さな巨人』、スペシャルアニメ「ハイキュー!! バケモノたちの行くところ」の制作が決定！烏野VS鴎台、梟谷学園高校VS狢坂高校の熱き準々決勝の劇的瞬間を見逃すな！
今回のHappyくじ『ハイキュー!!』の注目アイテムは、日向翔陽・影山飛雄・及川徹・岩泉一・牛島若利5名の試合中のプレーシーンを切り取った躍動感あふれるフィギュア。
それぞれの高校の横断幕と、作中の名セリフが台座にデザインされており、各キャラクターのプレーを再現した、本くじでしか手に入らないアイテムだ。
また、作品で見覚えのあるファン心をくすぐるデザインで、普段づかいしたくなるアイテムなど11等級＋Last賞の盛りだくさんなラインアップも見逃せない。
劇場版総集編青葉城西高校編「才能とセンス」、劇場版総集編白鳥沢学園高校戦「コンセプトの戦い」のメインビジュアルが、A4サイズのアクリルパネルになって登場するE賞のBIGアクリルパネルや、F賞には、作中に登場する「ぐんぐんヨーグル」などをイメージをしたストロー付きのタンブラーセットが登場。
また、20枚のポストカードで春高までの道のりを振り返るG賞のポストカードブックや、各高校の横断幕がデザインされたH賞の横断幕フラットポーチ、 ”繋ぐ” をテーマに、プレー中のキャラクターを連結できるアクリルキーホルダーなど、ファン心くすぐるアイテムが豊富にラインアップ。
はずれなしでオリジナルグッズが手にはいるHappyくじ「ハイキュー!!」にぜひご注目を。
（C）古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会
