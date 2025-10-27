連覇を狙うドジャースと32年ぶりの世界一を狙うブルージェイズのワールドシリーズは27日（日本時間28日午前9時開始予定）に第3戦が行われる。ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）は26日（日本時間27日）、翌日から始まる本拠地・ロサンゼルスでの3連戦を前にドジャースタジアムで会見。ここまでWS未登板の佐々木朗希投手（23）について「基本的には終盤で使う」とブルペンの切り札として起用する構想を口にした。

前日の第2戦、先発・山本の投球数は8回を終えて93球。9回は佐々木がブルペンでウォームアップを始め、登板準備を進めていた。指揮官は「山本のフォームが崩れていないか、ボールの質が落ちていないかを見ていた。投げている内容が良かったから続投させた。打者ごとに判断するつもりだったが、できれば完投させたいと思っていた」という。山本が危なげなく打者を打ち取っていったため、佐々木の出番はなかったが、もしもの時の危機管理だった。

佐々木はここまでWS2戦で登板機会はなかったが、指揮官は「基本的には終盤で使うつもり」という。「絶対に固定するとは言わないが、今の構想では、より終盤に近いところで使いたいと思っている」と引き続き“クローザー”として考えつつ、勝負どころで起用する構えだ。