心と肌を満たす♡ジュリークのホリデーコレクション2025が登場

今年のホリデーシーズン、ジュリークから届くのは“自然からの贈りもの”。オーストラリアの自社農園で丁寧に育てられた植物の力を閉じ込めた、心と肌を満たすギフトが揃いました。アーティスト・ステフ・ブルックとのコラボレーションパッケージや、毎年完売のアドベントカレンダーなど、特別なコレクションが登場。自然と香りに包まれる、やさしいクリスマスを過ごしてみませんか？

ジュリーク×ステフ・ブルックの特別なコラボ

オーストラリアのアーティスト、ステフ・ブルックとのコラボレーションにより生まれた2025ホリデー限定パッケージ。

ジュリーク農園の自然や植物をモチーフに描かれたアートは、自然への愛と創造性を感じさせます。

心を穏やかにする色彩とデザインが、贈る人にも贈られる人にも、やさしいぬくもりを届けてくれます。

ジュリーク アドベントカレンダー2025

心弾むカウントダウンを彩るジュリークのアドベントカレンダーが、今年も限定登場。

全24品入り（20,900円／税抜19,000円）で、2025年11月1日（土）発売。予約は10月1日（水）より直営店で開始。

「ROフェイスオイル（現品）」をはじめ、スキンケア・ボディケア・ハンドケアがぎゅっと詰まったスペシャルBOXです。

16個の小箱にはジュリーク農園にまつわる小話も添えられ、開けるたびに笑顔が広がります♪

人気のハンドケアギフト2種も登場

「ハンドケア エブリタイム ホリデーギフト」（全6品・4,950円／税抜4,500円）は、人気のハンドクリーム3種（ローズ・ラベンダー・フレッシュグリーン）が各2本入った限定セット。

気分に合わせて香りを選べるミニサイズが魅力です。

さらに「ハンドデュオ ホリデーギフト」（全2品・6,300円／税抜5,800円）は、ローズとシトラスの現品サイズハンドクリームに、今治製のオーガニックガーゼハンカチを添えた特別なキット。

手肌を包み込む上質な香りと質感で、冬のケアタイムをより心地よく演出します。

ホリデーに贈る、自然のぬくもり

今年のジュリークホリデーコレクションは、自然と人の手のぬくもりが感じられるラインナップ。

アドベントカレンダー、ハンドケアギフト、そしてステフ・ブルックによるアートパッケージまで、すべてが「贈る人の想い」を大切にデザインされています。

自然と香りに包まれる時間が、あなたと大切な人の心を優しくつなぐ──そんなホリデーをジュリークと共に♡