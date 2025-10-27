心と肌を満たす♡ジュリークのホリデーコレクション2025が登場
今年のホリデーシーズン、ジュリークから届くのは“自然からの贈りもの”。オーストラリアの自社農園で丁寧に育てられた植物の力を閉じ込めた、心と肌を満たすギフトが揃いました。アーティスト・ステフ・ブルックとのコラボレーションパッケージや、毎年完売のアドベントカレンダーなど、特別なコレクションが登場。自然と香りに包まれる、やさしいクリスマスを過ごしてみませんか？
ジュリーク×ステフ・ブルックの特別なコラボ
オーストラリアのアーティスト、ステフ・ブルックとのコラボレーションにより生まれた2025ホリデー限定パッケージ。
ジュリーク農園の自然や植物をモチーフに描かれたアートは、自然への愛と創造性を感じさせます。
心を穏やかにする色彩とデザインが、贈る人にも贈られる人にも、やさしいぬくもりを届けてくれます。
MEDIHEALがキム・ジェジュンを新ミューズに就任♡世界に届ける新しいスキンケア体験
ジュリーク アドベントカレンダー2025
心弾むカウントダウンを彩るジュリークのアドベントカレンダーが、今年も限定登場。
全24品入り（20,900円／税抜19,000円）で、2025年11月1日（土）発売。予約は10月1日（水）より直営店で開始。
「ROフェイスオイル（現品）」をはじめ、スキンケア・ボディケア・ハンドケアがぎゅっと詰まったスペシャルBOXです。
16個の小箱にはジュリーク農園にまつわる小話も添えられ、開けるたびに笑顔が広がります♪
人気のハンドケアギフト2種も登場
「ハンドケア エブリタイム ホリデーギフト」（全6品・4,950円／税抜4,500円）は、人気のハンドクリーム3種（ローズ・ラベンダー・フレッシュグリーン）が各2本入った限定セット。
気分に合わせて香りを選べるミニサイズが魅力です。
さらに「ハンドデュオ ホリデーギフト」（全2品・6,300円／税抜5,800円）は、ローズとシトラスの現品サイズハンドクリームに、今治製のオーガニックガーゼハンカチを添えた特別なキット。
手肌を包み込む上質な香りと質感で、冬のケアタイムをより心地よく演出します。
ホリデーに贈る、自然のぬくもり
今年のジュリークホリデーコレクションは、自然と人の手のぬくもりが感じられるラインナップ。
アドベントカレンダー、ハンドケアギフト、そしてステフ・ブルックによるアートパッケージまで、すべてが「贈る人の想い」を大切にデザインされています。
自然と香りに包まれる時間が、あなたと大切な人の心を優しくつなぐ──そんなホリデーをジュリークと共に♡