高齢者の捨て活は身辺整理だけでなく、不要品をお金に替えて家計の足しにしたいという目的もあるようです。しかし、使っていないからといって持ち主の意向を尊重しないで処分するのは、深刻なトラブルにつながります。 今回は捨て活にハマって夫の大切な本を売ってしまった70代の主婦の事例から、相手の価値観を尊重する重要性をCFPの松田聡子氏が解説します。

年金月20万円・貯金800万円――不安な老後を「捨て活」で乗り切ろうとした妻の過ち

大川勝さん（仮名・76歳）と妻の典子さん（仮名・72歳）は子ども二人の独立後、夫婦で静かに生活しています。勝さんは中堅の食品メーカーで定年まで勤め上げ、その後、昨年まではマンションの管理人として働いていました。しかし、持病の通風が悪化したことでやむなく退職し、本格的な年金生活が始まりました。

世帯の年金は月におよそ20万円。昨今の物価上昇の影響もあり、公的年金だけで生活していくのは難しく、頼みの綱は現時点での貯金800万円でした。普段の生活はなるべく貯蓄を取り崩さずにやりくりしています。しかし、勝さんの体調面の不安もあり、家計を預かる典子さんは漠然としたお金のストレスを感じるようになりました。

最近、典子さんはテレビやインターネットで「家の中の不要品」を売ってお金を手に入れる方法があることを知りました。昭和の高度経済成長期を経た大川家には、瀬戸物や家電といった、使わないけれど捨てられない「モノ」で溢れかえっています。

「これを現金に換えれば少しは家計の足しになるし、家もスッキリするわ」

典子さんはフリマアプリやリサイクルショップを利用して、「捨て活」を始めました。実際に不要品が売れて数千円のお金が手に入ると、典子さんは楽しい気持ちになり、家計の不安を忘れることができました。

そんなある日、痛風で体調が思わしくない勝さんが入院することになりました。生命に別状はありませんが、退院までしばらく時間がかかりそうです。 勝さんが不在の間、典子さんは以前から気になっていた、勝さんの歴史に関する本の山を整理することにしました。本棚に入りきらず、床に積まれたまま埃をかぶっている本を、典子さんは「売ればいくらかになるのではないかしら」と思っていたのです。

「勝手に売るのは気が引けるけれど、入院費もかかるし、後できちんと説明すれば理解してもらえるはず」

典子さんはそう考え、本の一部をまとめて古本屋に持ち込みました。勝さんの本は2万円あまりで引き取ってもらえ、典子さんは晴れ晴れとした気持ちで勝さんの退院を待ちました。

しかし、退院して自宅に戻った勝さんは、本がなくなっているのを見て激怒。「俺の許可なく、なぜ勝手に売ったんだ！」と、これまで見せたことのない剣幕で典子さんを責め立てました。

勝さんにとって、歴史書は金銭には換えられない「自分の歴史」であり、「生きがい」そのものでした。この出来事以降、勝さんは自分の部屋に閉じこもりがちになり、二人の会話はほとんどなくなってしまいました。

典子さんの「捨て活」は、経済的な不安を解消するどころか、夫婦の間に深い溝を作ってしまったのです。

年金生活を直撃する「物価高」の影…整理の前に夫婦を襲う「経済的な不安」の深層

典子さんの「捨て活」は、単なる片付けブームに乗じた行動ではありませんでした。そこには、大川さん夫婦のような高齢者世帯に共通の「経済的な不安」が見て取れます。

金融経済教育推進機構の「家計の金融行動に関する世論調査（2024年）」によれば、70代二人以上世帯の貯蓄の中央値は800万円です。大川さん夫婦の貯金800万円は、まさに多くの世帯が直面する、経済的に「ゆとりがあるとはいえない」水準です。この中には貯蓄ゼロの世帯が約20％含まれており、深刻な経済状況にある高齢者も少なくないことがわかります。

そこに、食料品や光熱費といった諸物価の高騰が追い打ちをかけます。総務省の「2020年基準 消費者物価指数 全国 2025年8月分」によると、総合指数は112.1で、前年同月比2.7%の上昇と、物価は依然として安定していません。2020年を100として112.1ということは、生活費がわずか数年で1割強上昇したことになります。収入を増やすことが難しい70代の年金生活者世帯には、大きな経済的ダメージです。

高齢者の捨て活は、子どもの独立や退職後の生活により家にいる時間が増える中で、長年溜め込んだモノが気になり始めるケースが多いと考えられます。しかし、経済的な不安から、不要品を単に捨てるのではなく、価値を見いだせるものは現金化しようと考えるのも自然な流れといえるでしょう。典子さんのような高齢者からは、捨て活を通じて空間を整え、家計を補強しようとする心理が伺えます。

しかし、典子さんの行動には、老後の整理を巡る最もありがちな過ちがありました。それは、「モノの物理的な価値」だけを重視し、「心の価値（愛着や思い出）」を完全に無視してしまったことです。これは、多くの人が陥りがちな「整理＝売却・処分」という短絡的な思考です。これは、高齢夫婦間で近年問題視される「捨て活ハラスメント（捨てハラ）」の一種といえます。

捨てハラとは、相手の気持ちや価値観を顧みずに、自分の基準でモノを捨てることを強要したり、その行為によって相手を不快にさせたり追い詰めたりする行為です。勝さんの本を売ってしまった典子さんの行動は行き過ぎた捨てハラといえ、勝さんの尊厳を傷つけてしまったのです。

経済的な「不安」と「心のゆとり」を両立させる老後生活のヒント

典子さんが陥った最大の過ちは、「対話の欠如」でした。老後の整理において、夫婦間で最も避けなければならないのは、相手の「譲れない価値」を無視することです。典子さんが最初にするべきだったのは勝さんに本を処分する許可をもらい、手放してもよい本を勝さん自身に選んでもらうことでした。

また、家の中の不要品はいずれ底をつきます。不要品をいつまでも家計の足しにはできません。家計の不安を解消するには、別の方法を考える必要があるでしょう。

持病のある勝さんが新たに外で就労するのは難しいといえます。それでも、家でできる仕事や、家庭菜園など、無理のない範囲で家計にプラスになることをやってみる価値はあります。取り組んでみると、新たな楽しみや生きがいにつながるかもしれません。

その後、典子さんは失われた夫婦の信頼を取り戻すため、小さな一歩を踏み出しました。本を売った古本屋に足を運び、勝さんが特に大事にしていた歴史家のサイン本がまだ残っていないか確認したのです。幸い、その本はまだ店頭に並んでいました。典子さんはサイン本を買い戻し、勝さんに差し出しました。

「勝手なことをしてごめんなさい。これからは、二人で相談して家のことを決めていきましょう」

サイン本を抱きしめる勝さんの表情は、固く閉ざされていた心にわずかな光が灯ったように見えました。

モノは取り戻せても、信頼は簡単に修復できません。この事例から学べるのは、老後の整理において相手の価値観を尊重し、対話を重ねることの重要性です。

松田聡子

CFP®