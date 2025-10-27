相手の不貞による離婚。慰謝料の金額はケースバイケースですが、相場は意外と少ないのが現実です。また、相手の不貞であっても、慰謝料の請求には証拠が不可欠。しかし証拠を掴むために多額の報酬が必要になるケースも。本記事では、『熟年離婚 女性がお金で損をしない本』（河出書房新社）の著者、寺門美和子氏が、慰謝料の相場や証拠の重要性を解説します。

相手の「不貞」による離婚。慰謝料の相場は？

相手が不貞をしても相手方に増額負担がないなど、慰謝料もケースバイケースだと知りつつ相場が気になるという人は多いと思います。以下は、あくまでも私の相談事例です。

まず、「慰謝料として100万円支払うよ。別れよう」といわれ、「いえ、1000万円もらって、離婚後も私の生活費と住むところの保証をしてくれないと離婚はできません」とは妻。「そもそも俺が浮気をしたのは、お前が女としての魅力はないし、飯はまずいし性格は悪い。俺のほうが慰謝料をほしいくらいだ」。そんな言い争いの末、調停となりました。

調停・裁判では「立証」が必要です。不貞の事実関係を得るために、調査会社に依頼しますが、費用は基本、時間制です。結局その日はホテルに入る証拠はつかめませんでした。そんな日が続くと、大きな負担となります。

私の相談事例では、不貞の慰謝料の最大は600万円。相手の女性に子どもができて、妻子が病気になったケースでした。一般的に150万円〜300万円ぐらいです。

もちろんリスクを覚悟のうえで依頼することは、誰も止めることはできません。誠実な調査会社に依頼してください。夫婦問題カウンセラーに紹介してもらうと安心でしょう。

（図表1）不貞の慰謝料

DVを受けているなら必ず証拠を残すこと

DVには、主に身体的・精神的・経済的な暴力があります。もしDVで慰謝料を請求したい場合、立証は必要なので、DVを受けた日・状況・証拠写真、録音などを残したほうがよいと思います。

またDVは、我慢し過ぎるのも、自分勝手な判断も難しいので、DV問題に強い専門家に相談することをお勧めします。

身体的DVは、アザ・ケガの証拠写真や診断書、暴力に至った経緯がわかるメモを残します。ただし、叩かれた、押された程度で（といったら失礼ですが）立証するのは難しいかもしれませんし、逆に、相手から言葉の暴力による精神的DVを主張されるかもしれません。

精神的DVは、性格ととらえられることも多く、いちばん立証が困難です。専門家の意見を聞いて慰謝料請求をするか否かの判断をしたほうがよいでしょう。

経済的DVは、いちばん立証しやすいのですが、お金のない相手には請求できません。見極めましょう。

DV被害者の特徴は、頑張り屋さんです。「私がもっと働き家計のやりくりを上手にすれば…」という人もいますが、判断は自分ではなく必ず専門家に相談しましょう。仏の顔も三度まで。理不尽なことが続く場合は、離婚を視野に入れてください。

（図表2）DVメモ

Miwa Harmonic Office 代表

夫婦問題診断士協会代表理事

寺門 美和子