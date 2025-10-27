ガクミカ取材班と西南学院大学のゼミによるコラボ企画が実現しました！ 外国語学科の宮原哲教授のもとでコミュニケーション学を学ぶ4年生が「学生に読まれるコンテンツ」づくりを授業で実践。自らテーマを設定し、取材して記事を書く記者体験に挑戦しました！

このうちチームDは「一緒に暮らすヒント」をテーマに3回にわたってリポートします。2回目は部屋探しがテーマです。

「一緒に住むなら、どんなお部屋がいい？」。そんな話題で盛り上がる2人の時間は「同棲」への最初のステップかもしれませんね。でも実際は、価値観のずれが出やすいポイントかもしれません。

そこで福岡市の不動産会社「賃貸住宅サービス」さんの西新店を訪ねてみました。独身カップルによる物件探しのリアルな事情や陥りやすい落とし穴について聞きました。

まずは間取り。1LDK・1DKか、それとも2LDKか、迷いどころです。営業担当の方によると、不動産会社の方によると、1LDK・1DKを選ぶカップルは「常に一緒にいたい」「家賃を抑えたい」、2LDKだと「生活リズムの違いに配慮したい」「1人の時間を大切にしたい」という理由が多いそうです。

カップルといっても四六時中一緒にいる生活が続けば、ちょっとしたストレスも蓄積されやすくなるもの。だからこそ「プライベート空間をどこまで共有するか」を話し合うことが、物件選びの第一歩となるようです。

不動産会社に寄せられるカップルからの相談で多いのが、以下のような希望や悩みです。

【重視する点】

・駅から10分以内など、通勤・通学のしやすさ

・築年数の浅さ、きれいな水回り（特に女性側の要望）

・ネット環境（Wi−Fi完備、光回線が通るかなど）

・マンションだと2階以上

【すれ違いやすい点】

・家賃や初期費用の分担を曖昧にしたまま契約してしまう

・お互いの生活リズムのずれ（起床、就寝時間、在宅時間）

・譲れない条件の違い（静かな場所がいいVS駅に近い、収納重視VS部屋の広さ重視…）

契約の観点からいえば、家賃は「もし別れたときにどちらか1人でも払える金額」であることが望ましいとされています。2人分の収入を前提とした契約はリスクとみなされ、場合によっては契約を断られるケースもあるそうです。目安として収入の3分の1程度の家賃が理想的。

社会人になって間もない若いカップルの場合、収入や勤続年数の面で「安定性がない」と判断され、入居審査が通りにくい場合も。特に2人とも新卒1年目という状況では、保証人の有無や職場の規模も審査に大きく影響します。

物件選びと同時に、審査の通りやすさや契約条件にも目を向けることが必要です。

一つ屋根の下での暮らしをスムーズに始めるには、家具や家電の準備も重要です。賃貸住宅サービスさんからは次のようなアドバイスをいただきました。

【あると安心なアイテム】

・カーテン（入居初日から必要）

・洗濯機（サイズの確認を）

・冷蔵庫（容量やサイズに注意）

・Wi−Fiルーター（開通までに時間がかかるので早めの手配を）

・収納棚（2人分の荷物を整理するには必須）

契約の名義や支払いについても「どちらが何を担当するか」を事前に決めておくと安心です。生活インフラ（水道、電気、ガス、インターネットなど）は入居3日前までに契約を完了しておくことが推奨されています。

加えて、家具は一気にそろえるのではなく、徐々に増やしていく方が失敗も少ないそうです。失敗例として「サイズが合わず部屋が圧迫された」「使わないまま場所だけ取る家電が増えた」「生活費が一気に苦しくなった」などが挙げられます。全てをそろえてスタートしたいという気持ちはいったん抑えて、暮らしながら必要なものを見極めていきましょう！

【事前に話し合うことチェックリスト】

・家賃や光熱費は折半？ どちらかが多く払う？

・家具や家電はどう準備する？ 持ち寄るか新規購入か。

・通勤通学の優先順位は？

・間取りは1LDK・1DKか2LDKか、その理由は？

・生活リズムの違いについてどう対処するか

・契約者の名義や支払いの担当は？

物件が決まれば一安心…と思いきや、2人の暮らしはここからが本番です。次回は、実際に経験のあるカップルのもとに取材へ。「何を話し合っておくべきだったか」「どんなところですれ違ったか」といったエピソードを紹介します。理想をかなえるには、価値観のすり合わせが鍵になりそうですよ！

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。次回もお楽しみに！

（文責=田中）



