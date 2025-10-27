くら寿司、アニメ『SAKAMOTO DAYS』と初コラボ 10・31より限定アイテム続々
回転寿司チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司は31日より、TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』との初めてのコラボキャンペーンを全国のくら寿司で開催する。
【画像】くら寿司×『SAKAMOTO DAYS』オリジナルグッズ（一覧）
初コラボキャンペーンでは、作品に登場する主人公の「坂本太郎」をはじめ、「朝倉シン」「南雲」などの人気キャラクターグッズが登場する。店舗の各テーブルに備え付けられた皿回収ポケットに、食べ終えたお皿を5枚入れるとゲームに挑戦できる「ビッくらポン！」で当たりが出ると、キャラクターがデザインされた“ラバーチャーム”や、キャラクターが寿司ネタになったデザインがあしらわれた“缶バッジ”、“マグネットシート2個セット”など、くら寿司でしか手に入らない特別な景品がもらえる。
また、くら寿司限定の描きおろしイラストのクリアファイルや、TVアニメの名シーンがふんだんに盛り込まれた2026年クリアポスターカレンダーなど、オリジナルグッズのプレゼントキャンペーンも実施する。
第1弾は31日（金）から、第2弾は11月14日（金）からの計2回。税込2500円の会計ごとにプレゼントが渡される。数量限定。
