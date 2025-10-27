２００２年に独立を果たした東ティモールの東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）加盟が２６日、正式に決まった。

産業基盤の弱さが課題とされる国に発展はもたらされるか。期待と不安が交錯する現場を歩いた。（ディリ 作田総輝、写真も）

２４日午前７時過ぎ、首都ディリ中心部にある海外送金サービス会社の現金受取所前に５０人近い人だかりができていた。外国に働きに出た家族に送ってもらった現金を引き出すため、開店前から集まった人たちだ。

「両親は既に他界した。自分には職がなく、５歳上の兄の稼ぎが頼りだ」。受取所の門から少し離れた場所でフランシスコ・ダ・シルバさん（３０）は打ち明けた。自宅からバスで３時間以上かけて来たという。

シルバさんの兄は、１年前から韓国の工場で働き始めた。毎月１０００ドル程度を送金してくれる。

シルバさんは「私も働きたいが、ここで仕事を得るのは簡単ではない」と話し、小声で続けた。「ＡＳＥＡＮ加盟が少しでも雇用の機会を生むことを期待する」

東ティモールは岩手県ほどの広さ（約１万４９００平方キロ）に約１４０万人が暮らす。２４年の１人当たり国内総生産（ＧＤＰ）は１３４３ドル（約２０万円）で、ＡＳＥＡＮ加盟１１か国中、最下位。国民の約４割が貧困層とされる。

国家予算の約８割を石油・ガス収入を原資とする基金で賄っているが、１０年程度で枯渇すると試算されている。貿易は輸入に依存し、主力の農業もコーヒー豆栽培の比重が非常に大きい。産業の多角化が不可欠と指摘されるゆえんだ。

２４日正午過ぎ、ディリ南部に位置するマウレウアナ市場。ルイス・フェルナンデスさん（６２）は、穴がいくつも開いたパラソルの下で果物や野菜を売っていた。客足はまばらで、店に近づく人はほとんどいない。

フェルナンデスさんは「投資拡大によって開発が進むのは、市場から離れた場所だろう。私たちの売り上げにつながるか分からない」ともらした。

約２０年、コーヒー農家の自立支援活動をしてきたＮＧＯ「パルシック」の東ティモール事務所代表の伊藤淳子さん（５１）によれば、現地住民は、どんな商品が国際競争力を持つか、知識や経験が不足しているという。伊藤さんは「投資が増えても、政府や国際機関が人材育成や産業創出につなげる支援を行わなければ、経済は強くならない」と語った。