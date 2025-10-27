ボーイズグループ「Stray Kids（ストレイキッズ）」が26日、新アルバムの個人ティーザーを披露した。11月21日に「SKZ IT TAPE『DO IT』」を発表する予定が、これに先立ち、所属企業のJYPエンターテインメントは同日、公式SNSにLee Know（リノ）、Hyunjin（ヒョンジン）、Felix（フィリックス）の写真を公開した。

韓国メディアOSENは27日、「現代版神仙現れる 神秘的なムード目立つ新アルバム」のタイトルで公開フォトを表現し「3人のオールブラックスタイリングは、白く砕ける波と対比され、没入感を加えた。なびく風、周辺を取り囲む木、そばを守る大きな鳥など、すべての自然要素と調和を成して雄大な雰囲気をプレゼントし、カリスマあふれる『現代版神仙』を連想させるオーラで、新曲の好奇心を引き上げた」と説明した。

「DO IT」は、4枚目フルアルバム「KARMA」に続き、3カ月ぶりの新アルバムとなる。ダブルタイトル曲「Do It」と「神仙遊び」をはじめ「Holiday」、「Photobook」、「Do It（Festival Version）」の計5曲が収録される。

また、グループ内のプロデューシングチーム「3RACHA」のBANG CHAN（バンチャン）、Changbin（チャンビン）、HAN（ハン）が、今回も全曲クレジットに名前を載せた。

新アルバム「SKZ IT TAPE『DO IT』」は、米国東部時間基準0時に合わせ、11月21日午後2時に発売する。