¡ÚÈÓÄÍ¥ª¡¼¥È¡¦£Ó£ÇÆüËÜÁª¼ê¸¢¡Û¿·±Ô¡¦Ê¡²¬Âë¡¡ÃÏ¸µ£Ó£ÇÁ°¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß¡Ö£²µé¼Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢ÄÞº¯¤ò»Ä¤¹¤è¤¦¤Ê³«ºÅ¤Ë¡Ä¡×
¡¡ÈÓÄÍ¥ª¡¼¥È¤Î£Ó£Ç¡ÖÂè£µ£·²óÆüËÜÁª¼ê¸¢¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¡×¤¬£²£¹Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£¥È¥Ã¥×¥ì¡¼¥µ¡¼¤¬½¸·ë¤¹¤ëÅÁÅý¤Î°ìÀï¤ËÃÏ¸µ¤Î¿·±Ô¡¦Ê¡²¬Âë¡Ê£²£µ¡áÈÓÄÍ¡Ë¤¬½é½Ð¾ì¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é£±Ç¯£¹¤«·î¡¢¸½¹Ô¤Î¥»¥¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ë£²µé¼Ö¡Ê£µ£°£°£Ã£Ã¡Ë¤Ç¤Î»²Àï¤È¤Ê¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¥Ñ¥ï¡¼¤ÏÎôÀª¡£¤½¤ì¤Ç¤âà¼ãÂëá¤Ï¤Ò¤ë¤à¤³¤È¤Ê¤¯²Ì´º¤ËÄ©¤à¡£¤½¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤ò·ãÇò¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½ÃÏ¸µ£Ó£ÇÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ë½Ð¾ì¤¬·èÄê¤·¤¿
¡¡Ê¡²¬¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤¹¤´¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Î£Ó£Ç¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤è¤ê¸·¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡££²µé¼Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¤À¤¿½Ð¾ì¤¹¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÄÞº¯¤ò»Ä¤¹¤è¤¦¤Ê³«ºÅ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¡½¤³¤ÎÂç²ñ¤ÏÁ°Ç¯ÇÆ¼Ô¤È£ÓµéÁª¼ê¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÏÁª¹Í´ü´ÖÆâ¤ÎÎÉÁöÏ©¤Î¶¥Áö¥¿¥¤¥àÀ®ÀÓ¾å°Ì¼Ô£´£¸¿Í¤¬½Ð¾ì¡£¤½¤ÎÃæ¤ËÍ£°ì¡¢£²µé¼Ö¤ÇÆþ¤Ã¤¿
¡¡Ê¡²¬¡¡£±µé¼Ö¤ÎÊý¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥à¤¬½Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«¿®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¡½¡½ÈóÎÏ¤Ê£²µé¼Ö¤ÇÂ®¤¯Áö¤ëÈë·í¤Ï
¡¡Ê¡²¬¡¡¥³¡¼¥¹¤òÂç¤¤¯»È¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¼«Ê¬¤Ë¤·¤«»È¤¨¤Ê¤¤¥³¡¼¥¹¤òÁö¤ë¤è¤¦¤Ë¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áá¤¯¥°¥ê¥Ã¥×¤ò³«¤±¤Æ³°Àþ¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¥³¡¼¥¹¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¥Ï¥ó¥Ç¥é¥¤¥ó¤òÆ§¤à¤°¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç±ü¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ì¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½º£Ç¯¤³¤³¤Þ¤Ç£³£Ö¡Ê£²£¶Æü¸½ºß¡Ë¡££´·î¤ÎÀî¸ý£Ó£Ç¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤â½à·è¤Þ¤Ç¿Ê¤ó¤À¡£ÅÀ¿ô¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¡Ä
¡¡Ê¡²¬¡¡£¸£°ÅÀ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£µîÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤¿¤é¡¢À®Ä¹¤Ç¤¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½ËþÅÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¡¡Ê¡²¬¡¡¤½¤ì¤Ë¤ÏÄø±ó¤¤¤Ç¤¹¡£¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤â¡¢¤À¤¤¤Ö³Ð¤¨¤Æ¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢²Æ¾ì¤ÎÇ®¤¤ÁöÏ©¤È¤«¤Ï¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ËÀ°È÷ÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ì¡¼¥¹¤ÇÂ¾¤ÎÁª¼ê¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î¼«Ê¬¤Î¥ß¥¹¤¬»Ä¤ê¤Î£²£°ÅÀ¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¡½¡½´ó¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ß¥¹¤È¤Ï
¡¡Ê¡²¬¡¡ºÇ½é¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸åÊý¤Î¼Ö¤¬Æâ¤«¤é¿¤Ó¤Æ¤¤¿»þ¡¢¤½¤Î¼Ö¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤Õ¤µ¤´¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤ò¤¹¤ë¤È¤¦¤Þ¤¯¶Ê¤¬¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ç¤ä¤é¤ì¤ÆÈ´¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï¡¢¤Õ¤µ¤®¤¿¤¤¤ÈËÜÇ½¤Ç´ó¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ò¤³¤é¤¨¤Æ¼Ö¤ò³°¤Ë¸þ¤±¤Æ¥°¥ê¥Ã¥×¤ò³«¤±¤ëºî¶È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½¸½ºß¤Î¥Ï¥ó¥Ç°ÌÃÖ¤ÏºÇ¹â¥Ï¥ó¥Ç¤Î£±£°¥á¡¼¥È¥ëÁ°
¡¡Ê¡²¬¡¡µîÇ¯¡¢¥á¡¼¥È¥ëÁ°¤ä¥á¡¼¥È¥ëÁ°¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤è¤ê¡¢ÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ÈÈ´¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Á°¤â¸å¤í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¥ì¡¼¥¹¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ò¤É¤ì¤À¤±Ðíâ×¤·µÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤Æ½¤Àµ¤¹¤ë¤«¡£Îý½¬¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦¶Ê¤²Êý¤ò¤¹¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¡¢¥°¥ê¥Ã¥×Áàºî¤¬»¨¡¢¤â¤Ã¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤ÈÈ´¤±¤Ê¤¤¡¢¤È¤«µÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½ÎäÀÅ¤ËÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï
¡¡Ê¡²¬¡¡£´·î¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼½éÆü¤¬Á´Á³¥À¥á¡Ê£·Ãå¡Ë¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ¤Ë¸å¤í¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ö²¿¤ÇÈ´¤«¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È»×¤Ã¤¿¤é¥Ñ¥Ã¤ÈÆ¬¤ËÉâ¤«¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÈ´¤¤¿¤¤¡¢¿Í¤è¤êÀè¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤ÇÆÍ¤Ã¹þ¤ß²á¤®¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤«¡¢¡Ö¥°¥ê¥Ã¥×Áàºî¤¬¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¡×¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼¡¤ÎÆü¤«¤éÎäÀÅ¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é£²ÆüÌÜ¤«¤éÀ®ÀÓ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê£²¡¢£±¡¢£±Ãå¡Ë½à·è¤Ë¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼½Ð¾ì¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿
¡¡Ê¡²¬¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¼ý³Ï¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢Éé¤±¤ë»þ¤¬À®Ä¹¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡££±Ãå¤Ð¤«¤ê¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤ÏÀ®Ä¹¤¬»ß¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡£Éé¤±Â³¤±¤ì¤Ð¶ì¤·¤¤¤·¡¢¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã²ù¤·¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤É¤¦Áá¤¯Î©¤ÆÄ¾¤·½¤Àµ¤¹¤ë¤«¡¢¤½¤ì¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤¹¤´¤¯Âç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½£±ÃåËÜ¿ô¡¢Í¥¾¡²ó¿ô¤Ï£³£·´ü¤Ç¥È¥Ã¥×
¡¡Ê¡²¬¡¡¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ê¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¤Ê¤É¡ËÂ¿¤¯Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡Ä¡£
¡¡¡½¡½Æ±´ü¤ÎÂ¸ºß¤Ï
¡¡Ê¡²¬¡¡¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¡¢¥Ç¥«¤¤¤Ç¤¹¡£Éé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿»þ¤Î¡ÊÀõÁÒ¡Ë¼ùÎÉ¤Î³èÌö¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Î¡Ê¿¹²¼¡Ëµ±¤Î¿¤Ó¡£ºÇ½é¤Ï£²¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ±´ü¤¬³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¼«Ê¬¤ÏÉé¤±¤Æ¤Ð¤«¤ê¡££±¿Í¤Çµã¤¤¤¿¤¯¤é¤¤²ù¤·¤¤»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤ä¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È¡Ä¡£Îý½¬¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Î£²¿Í¤¬¤¤¤ë¤ª¤«¤²¡£¼«Ê¬°ì¿Í¤Ê¤é¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¾è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤¦¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â¼ÂÎÏÅª¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤ä¤µ¤Ð¤¤Ï£²¿Í¤¬¾å¡£ÌýÃÇ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ï
¡¡Ê¡²¬¡¡¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»³ÍÛ£Ç¶¼ã»â»ÒÇÕÁèÃ¥Àï¤Î»þ¤Ë²¼¼þ¤ê¤òÀ°È÷¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÄÌ¥Þ¥Õ¥é¡¼¤ÎÄ´À°¤â£Ç¶¤ÇÆÀ¤¿¤â¤Î¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¸·¤·¤¤¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦Å¸³«¤ä¶¯¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â·¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¤Ç¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤ò»Ä¤»¤ÆÀï¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¡½¡½ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ï¥ª¡¼¥×¥óÀï¤È¤Ê¤ê¤½¤¦
¡¡Ê¡²¬¡¡²£ÊÂ¤Ó¤Ê¤é¡¢¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¾¡Éé¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ÀÀ®Ä¹¤Ç¤¤ëÍ¾ÃÏ¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¤âÎÉ¤¯¤Æ¡¢¤¦¤Þ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¼¡¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÆñ¤·¤¤¤·¡¢¤â¤Ã¤È¹Í¤¨¼ºÇÔ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é³Ø¤ó¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡£Â¿¤¯¤Î°ú¤½Ð¤·¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¡½£²µé¼Ö¤ÇÀï¤¦¤Î¤Ïº£Ç¯¤Þ¤Ç¡£½¸ÂçÀ®¤ÎÃÏ¸µ£Ó£Ç
¡¡Ê¡²¬¡¡Éé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢½à·è¤Ë¤Ï¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤ÀÁö¤ë¤À¤±¤Ï·ù¤À¤·¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤·ÀÚ¤ê¤¿¤¤¡£ÃÏ¸µ¤À¤·¡¢Â¾¾ì¤ÎÁª¼ê¤Î¿Í¤Ë¤ÏÉé¤±¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¡½ÂçÉñÂæ¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤
¡¡Ê¡²¬¡¡·ë¹½¥ï¥¯¥ï¥¯¤ÎÊý¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤ÏÆñ¤·¤¤¤±¤É¡¢¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¾å¤Ê¤¯³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Å·¿¦¤Ç¤¹¡£