「SMBC日本シリーズ第2戦 ソフトバンクVS阪神」は25日に第1戦がRKB毎日（後6・20）、26日に第2戦がテレビ西日本（後6・30）で中継され、平均世帯視聴率が第1戦30・4％（後6・32〜）、第2戦は22・2％（ともにビデオリサーチ調べ、北部九州地区）だったことが27日、分かった。平均個人視聴率はそれぞれ19・5％、15・2％。

阪神の本拠地の関西地区では第1戦がMBS（後6・20）、第2戦が関西テレビ（後6・30）で中継され、平均世帯視聴率はそれぞれ20・5％、12・3％（ともにビデオリサーチ調べ、関西地区）だった。

関東地区では第1戦がTBS（後6・11）、第2戦がフジテレビ（後6・30）で中継され、平均世帯視聴率が第1戦10・1％（後6・32〜）、第2戦は6・0％（ともにビデオリサーチ調べ、関東地区）だった。

みずほペイペイドームで開幕した日本シリーズ。第1戦は、ソフトバンクが阪神に1―2で逆転負けを喫した。

第2戦は公式戦では8月以来の先発となった阪神のデュプランティエが序盤からソフトバンク打線につかまって炎上。10対１とソフトバンクが大勝して1勝1敗のタイに戻した。

28日の第3戦からは舞台を甲子園に移し熱戦が繰り広げられる。