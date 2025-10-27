

仲居は完全担当制。非効率を貫くワケとは

【旅館の写真を見る】仲居の完全担当制…"非効率"貫く経営とは

日本各地でホテルや旅館を運営する星野リゾートは、経営危機に直面した多くの旅館を蘇らせてきたが、そこに危機感を持つ一人の旅館経営者がいる。昔ながらの“仲居の完全担当性”を今も守り、リピーターが全宿泊客の5割以上を占める伊豆・稲取温泉の老舗旅館「浜の湯」の鈴木良成社長は、著書『食べるお宿浜の湯 おもてなしの神髄』の中で、「効率性を重視する運営スタイルが広まるなかで、伝統的な旅館文化の価値が失われかねない」と、その潮流に独自の視点を投げかける。

旅館のサービスの効率化が進むなかで

近年、ホテル・旅館業界では「効率化」という言葉が合言葉のように使われています。フロント業務の自動化や食事サービスの簡素化は、確かに人手不足が深刻化する時代において合理的な選択肢といえるでしょう。しかし一方で、こうした効率化の流れが、旅館特有の文化や価値を失わせる恐れがあります。

本来、旅館にはホテルとは異なる独自のサービス形態がありました。その象徴が「仲居の完全担当制」と「料理のお部屋出し」です。仲居が宿泊客を到着からお見送りまで一貫して担当し、食事はお部屋で料理を一品ずつお出しする。こうしたスタイルにより、単なる宿泊を超えた「旅館体験」を提供してきました。ところが今、効率化の名のもとにその文化が薄れ、旅館とホテルの境界が曖昧になりつつあります。

旅館業界全体にとって、これは小さくない危機です。なぜなら、旅館が旅館である理由が失われてしまえば、ホテルなど他の宿泊施設との差別化ができなくなり、やがて市場から淘汰されてしまうからです。

現在、旅館業界の中で多くの注目を集めているのが星野リゾートです。倒産の危機にあった大型旅館の再生を次々と成功させ、宿を蘇らせてきました。その実績は業界に大きな影響を与え、「旅館」という存在を社会に再び強く印象づけるきっかけにもなりました。旅館業界が星野リゾートにどれだけ助けられたか計り知れないものがあるのは事実です。

しかし一方で、その効率的で均質化された運営スタイルは多店舗展開に適していますが、旅館本来の「個別性」や「唯一性」を犠牲にしてしまうのです。

旅館は本来、一人のオーナーが自らの思想やこだわりを色濃く反映させて運営するものです。2軒、3軒までなら個性を維持しながら多店舗運営ができますが、全国的にチェーン展開するとなれば、どうしても本部管理と数値化に基づいた効率経営に傾かざるを得ません。結果として「旅館らしさ」は失われ、ホテルに近い仕組みになってしまうのです。

効率化がもたらす「泊食分離」という行きすぎた形

効率化の流れが加速すると、やがて「泊食分離」という形に行き着きます。つまり素泊まりという、宿泊だけを提供して食事は提供しないという形態です。確かに人件費を削減でき、経営の合理性は高まります。しかし、それでは旅館文化の根幹の一つである“料理の個性”が消えてしまいます。

旅館の魅力は、料理・部屋・サービスが一体となった体験にあります。地域の食材を活かした料理、旅館ごとに異なる部屋のしつらえ、仲居による心配り。これらが一つとなって旅の思い出を形作っているのです。そこから食事を切り離してしまえば、旅館は単なる「宿泊の箱」になってしまい、やがては資本力のある大手ホテルに負けて、消失してしまうのは時間の問題です。

これから旅館が生き残っていくためには、ホテルとの差異を明確に打ち出し続ける必要があります。ホテル的な運営を模倣しては、「旅館」というカテゴリーの存在意義自体が失われかねないのです。

旅館サービスの中で最も象徴的な仕組みが「仲居の完全担当制」です。ホテルではフロント、ドアマン、レストランスタッフと分業が徹底されていますが、旅館では一人の仲居が宿泊客に最初から最後までお世話をしていきます。その仲居のサービスが、お客様の旅の満足度を大きく左右し、ときに旅そのものの思い出の中心になるのです。



仲居の完全担当制を採用している（写真：浜の湯提供）

接客の最高峰とは何か――その問いに対する一つの答えが、この仲居の完全担当制だと思います。お客様に近距離で寄り添い、ときに家族のように、また友人のように心を通わせる。お客様が帰り際に涙を流して仲居へ感謝を伝える姿は、旅館という文化が持つ力を雄弁に物語っています。効率性を優先した仕組みでは、決して生まれない光景です。

「非効率」が生み出す価値

私が経営する浜の湯では、あえて「非効率」を大切にしています。例えば、ハードリピーター向けのプライベートバーラウンジ。3回以上の宿泊歴があり、公式ホームページや電話で直接予約をしてきたお客様に限り、赤白のワインやスパークリングワイン、軽食を自由に楽しめる場を提供しています。そこには専任スタッフを常駐させ、サービスを担当するだけでなく、お客様との会話や情報収集に努めています。

余計なコストや人件費がかかり、経営的に見れば非効率かもしれません。しかし、お客様とのコミュニケーションを深め、次の宿泊に活かすための貴重な接点です。ここで得られる信頼と顧客情報こそが、長期的な経営を支える資産になっています。

また、昔ながらの「朝茶」のサービスも継続しています。朝、仲居がお部屋の布団を上げる際にお茶を届け、会話を交わす。些細に見える習慣ですが、この積み重ねが仲居とお客様との関係を深め、旅の印象を大きく左右するのです。若い経営者の中には「そんなサービスがあったのか」と驚く人もいますが、これこそが旅館文化の本質といえるでしょう。

さらに、料理提供にも非効率を貫いています。50室以上ある中で、仲居が一品ずつ料理をお部屋に届けるために、仲居と調理場をつなぐ「内務係」を配置。温かい料理は温かいうちに、冷たい料理は冷たいうちに提供するためには人手を惜しみません。この非効率さが、「部屋でくつろぎながら心ゆくまで食事を楽しむ」という旅館ならではの体験を守っているのです。



温かい料理は温かいうちに、冷たい料理は冷たいうちに提供するためには人手を惜しまないという（写真：浜の湯提供）

効率化の流れを否定するつもりはありません。むしろ、多様な旅館運営のスタイルが存在してよいと思います。問題なのは、すべての旅館が効率化の方向に流れてしまうことです。効率化一辺倒になれば、旅館の個性は失われ、大手資本に吸収される未来しか残りません。

旅館が生き残る道は、むしろ「非効率」の中にあります。非効率を恐れず、旅館らしい個性を磨くこと。お客様が「ここでしか味わえない」と感じる体験を提供すること。それがブランド化につながり、将来的にはインバウンド客に対しても「日本に来なければ体験できない旅館文化」という強力な資産になるはずです。

日本文化を未来に継承する

旅館文化を守ることは、単に一つの業態を残すことではありません。日本文化そのものを未来に継承する営みです。建物の造り、料理、接客、しつらえ――旅館には日本人の美意識と生活文化、おもてなしが凝縮されています。





前述したように、最後のお見送りで、お客様が仲居に駆け寄り、涙ながらに感謝を伝える光景は、旅館ならではの光景です。そうした体験を提供する場を次世代に残すためにも、旅館業界全体で「非効率の価値」を見直し、勇気を持って実践することが必要だと思います。

私たちは、自らの取り組みを発信し、他の旅館経営者に影響を与える存在でありたいと考えています。かつて仲居の完全担当制や料理の部屋出しを諦めた旅館が、「もう一度挑戦してみよう」と思い直すきっかけになれるように。そうした旅館が1軒、2軒と増えていくことで、日本の旅館文化は再び強固なブランドとして世界に誇れるものになるはずです。

（鈴木 良成 ： 株式会社ホテルはまのゆ 代表取締役）