大切な方への贈り物に、ご自身へのご褒美に。モルトンブラウンから数量限定のホリデイコレクションを順次発売
モルトンブラウンジャパンは10月29日より、ホリデイコレクションを順次発売します。
■第1弾はホリデイ限定ボトルのオードパルファンなど14種が登場
第1弾では、ホリデイ限定のデザインボトルになったオードパルファンの他、ブラックペッパー コレクションのキャンドル、シャンパンやクリスマスケーキの文化から着想を得たボディローションやハンドウォッシュなどの全14品種を発売。
煌めく額縁を思わせる限定ボックスにて展開するコフレ「アドベントカレンダー」も登場します。ボディケア、ヘアケア、フレグランスなど全24品を詰め合わせました。
11月12日には、第2弾としてクリスマスクラッカー風パッケージにバス＆シャワージェルとオードトワレを収めたホリデイギフトセットや、10種のバスとシャワージェルが試せるトラベルサイズのセットなど全9品種を発売します。
12月3日には、第3弾としてオードパルファンとバス＆シャワージェルのセットやギフトバスケットなど全4品種が登場。
いずれも数量限定での販売となります。
■商品概要
商品名／価格
【第1弾】（2025年10月29日発売）
ウード・アコード＆ゴールド オードパルファン 限定デザイン 100ml／3万2,120円
ローズデューン オードパルファン 限定デザイン 100ml／3万2,120円
ブラックペッパー キャンドル 限定デザイン 190g／9,680円
フェスティブヴィンテージ エルダーフラワー バス＆シャワージェル 300ml／5,830円
フェスティブヴィンテージ エルダーフラワー ボディローション 300ml／6,655円
フェスティブヴィンテージ エルダーフラワー ハンドウォッシュ 300ml／5,170円
フェスティブヴィンテージ エルダーフラワー ハンドローション 300ml／5,830円
マーヴェラス マンダリン＆スパイス ハンドウォッシュ 300ml／5,170円
マーヴェラス マンダリン＆スパイス ハンドローション 300ml／5,830円
ブラックペッパー オードパルファン フェスティブボーブル 7.5ml／3,465円
サイプレス&シーフェンネル オードパルファン フェスティブボーブル 7.5ml／3,465円
ピンクペッパー オードパルファン フェスティブボーブル 7.5ml／3,465円
デリシャス ルバーブ＆ローズ オードパルファン フェスティブボーブル 7.5ml／3,465円
モルトンブラウン アドベントカレンダー／4万8,400円
【第2弾】（2025年11月12日発売）
サイプレス＆シーフェンネル クラッカー／4,730円
オレンジ＆ベルガモット クラッカー／4,730円
ハンドケアコレクション／6,490円
ブラックペッパーコレクション／8,580円
ピンクペッパー フレグランス レイヤリング コレクション／6,930円
サンリット クレメンタイン＆ベチバー フレグランス レイヤリング コレクション／6,930円
ピンクペッパー バス＆シャワージェル インフィニットボトル レフィル コレクション／1万3,310円
オレンジ＆ベルガモット ハンドケア レフィル コレクション／1万1,110円
ストッキングフィラー コレクション／9,020円
【第3弾】（2025年12月3日発売）
デリシャス ルバーブ＆ローズ フレグランス コレクション／3万2,120円
ブラックペッパー フレグランス コレクション／3万2,120円
デリシャス ルバーブ＆ローズ ハンドケア コレクション／9,680円
モルトンブラウン クリスマス ハンパー／4万8,400円
予約開始：10月15日
予約店舗：
アドベントカレンダー/新丸ビル店、玉川高島屋S・C店、中日ビル店、神戸BAL店、阪急うめだ本店、一部の公式オンラインストア
クリスマスハンパー/新丸ビル店、玉川高島屋S・C店、中日ビル店、神戸BAL店、一部の公式オンラインストア
その他/新丸ビル店、玉川高島屋S・C店、中日ビル店、神戸BAL店、阪急うめだ本店、伊勢丹新宿店ビューティアポセカリー、伊勢丹新宿店メンズ館、一部の公式オンラインストア
