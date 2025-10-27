【emmi】初のプロテイン発売！ 女性がきれいになるために必要な栄養素配合
マッシュスタイルラボが展開する、デイリーウェアおよびウェルネス&トレーニングウェアを手掛けるレディースブランド｢emmi（エミ）」は11月5日 10:00より、えんどう豆由来のタンパク質を使ったブランド初のプロテイン「emmi PEA PROTEIN」を、emmiオフィシャルオンラインストア、USAGI ONLINE、Biopleオフィシャルオンラインストアで販売開始。
同日よりemmi全国直営店舗、全国のCosme Kitchen、Biople、Biopで販売開始します。
◇たりない私、なりたい私。
あわただしく過ぎてゆく日々。
カラダにいいことをはじめたい。
そんなふうに願う、あなたのために。
「emmi」のプロテインは単なるボディメイクを超えて、
心を満たしながら毎日をもっと輝かせるためのチカラになります。
簡単につくれて美味しくて、余計なものをいれない代わりに、
女性がきれいになるために必要な栄養素をたっぷりと。
ウェルネスライフスタイルを提案する「emmi」 ならではのこだわりで、
ひとりひとりの“なりたい私”へ―― 。
■商品コンセプト
同社がブランド誕生当初から掲げてきた言葉、
“The beauty of a modern woman is not only defined by her outward appearance.”
-女性の美しさは外見だけで決まるものではない。-
のもと、女性の美しさを内面から引き出し、もっと輝くためのチカラになれるプロテインを開発。
ファッションの分野にとどまらず、ウェルネス・サステナブルなライフスタイルを提案する「emmi（エミ）」が発売する、ブランド初のプロテインです。
1食約70kcalとヘルシーに摂取できるだけでなく、成人女性が1日に必要なビタミン・ミネラル類も配合し、内面からの美しさを引き出します。
シェイカー不要で気軽に楽しめるので、ライフスタイルに取り入れやすいのも嬉しいポイントです。
■商品特徴
肌、髪、爪、そして心のためにできることを考え抜いて。
「emmi」のプロテイン、5つのこだわり
・ビューティシーンで注目を集める、えんどう豆由来のタンパク質を配合
ソイと比べてカロリーや脂質の含有量が低く、良質な植物性タンパク質をヘルシーに摂取できるえんどう豆を主原料に。カラダに比較的ゆっくりと吸収されるので、胃腸をいたわり腹持ちがよく感じやすいのも魅力的。
・成人女性が1日に必要なビタミン・ミネラル類※を1杯分でチャージ可能
カリウムやマグネシウム、鉄分、ビタミンC、葉酸など、女性に必要な栄養素をバランスよく含み、不規則になりがちな食生活をサポートする頼もしい味方に。
※厚生労働省「日本人の食事摂取基準」（2025年版）に基づく
・シンバイオティクスによる“美菌活”で、ヘルシーな腸内環境を目指す
シンバイオティクスとは、生きた乳酸菌を摂るプロバイオティクス×乳酸菌を増やして育てるプレバイオティクスの掛け合わせのこと。単に乳酸菌を摂取するだけでなく、生きた菌を定着を目指し、腸内の健康キープを目指す。
・張りつめた心をふっとゆるめてくれそうな、ラフマの葉やカモミールに注目
古来より中国で薬用やお茶に使用されてきたラフマの葉には、パフォーマンスや休息のサポート、気持ちのリフレッシュ、女性のリズムに寄り添うという研究結果も。
さらにハーブティーでおなじみのカモミールのエキスも含み、飲むたびに気持ちを癒してくれそう。
・スプーンで混ぜるだけでさっと美味しくつくれて、シェイカーいらず
乳化剤の量は限りなく抑えながら、なめらかに溶けてダマになりにくい処方を追求。シェイク不要なため、オフィスや外出先でも手軽に作れる上、お気に入りのカップで楽しめるのも嬉しい。
■商品概要
商品名：emmi PEA PROTEIN（MATCHA/MOCHA）
内容量：200g（10杯分）
販売価格：3,780yen
商品名：emmi PEA PROTEIN TRY（MATCHA/MOCHA）
内容量：20g（1杯分）
販売価格：459yen
商品名：emmi PEA PROTEIN スターターセット
セット内容：20g（1杯分）×2、【emmi×KINTO】ウォーターボトル
販売価格：1,980yen
※emmiのみでの取り扱いとなります。
※数量限定のため、無くなり次第終了となります。
【MATCHA】
味わい深い抹茶にこだわりのスパイスを絶妙に加えて、チャイを思わせるフレーバーに。鼻から抜ける爽やかな香りも楽しんで。
【MOCHA】
香り高いコーヒーのフレーバーに、マイルドな甘さの黒糖をブレンド。デカフェなのでカフェインを控えたい人や、夜に楽しみたい人にも。
【楽しみ方】
カップに水またはソイやアーモンドなどのお好みのミルク150mlを注ぎ、本品20g（ティースプーン約4杯、またはおおさじ約2杯）を入れて、かき混ぜて味わってください。好みで水分の量は加減してください。
※同品は健常な成人対象の商品です。過剰摂取は避けてください。
※薬を服用中・通院中、または妊娠・授乳中の人は医師に相談の上、食物アレルギーのある人は原材料を確認の上、摂取してください。
※体質・体調により、まれにからだに合わない場合があります。その場合には使用を中止してください。
⚫︎販売について
＜オンラインストア＞
発売日：11月5日 10:00
・emmiオフィシャルオンラインストア（ https://emmi.jp/ ）
・USAGI ONLINE（ https://usagi-online.com/brand/emmi/ ）
・Cosme Kitchen オフィシャルオンラインストア （ https://www.cosmekitchen-webstore.jp/ ）
・Biople オフィシャルオンラインストア （ https://store.biople.jp/ ）
＜店舗＞
全国直営店発売日：11月5日
・emmi全国直営店（ https://emmi.jp/Page/shoplist.aspx ）
・Cosme Kitchen各店舗 （ https://cosmekitchen.jp/store_list/ ）
・Biople各店舗 （ https://store.biople.jp/Page/ShopList.aspx ）
・Biop店舗
※阪神・阪急百貨店での販売はありません。
（エボル）