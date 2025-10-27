【emmi】初のプロテイン発売！　女性がきれいになるために必要な栄養素配合

マッシュスタイルラボが展開する、デイリーウェアおよびウェルネス&トレーニングウェアを手掛けるレディースブランド｢emmi（エミ）」は11月5日 10:00より、えんどう豆由来のタンパク質を使ったブランド初のプロテイン「emmi PEA PROTEIN」を、emmiオフィシャルオンラインストア、USAGI ONLINE、Biopleオフィシャルオンラインストアで販売開始。

同日よりemmi全国直営店舗、全国のCosme Kitchen、Biople、Biopで販売開始します。

◇たりない私、なりたい私。

あわただしく過ぎてゆく日々。

カラダにいいことをはじめたい。

そんなふうに願う、あなたのために。

「emmi」のプロテインは単なるボディメイクを超えて、

心を満たしながら毎日をもっと輝かせるためのチカラになります。

簡単につくれて美味しくて、余計なものをいれない代わりに、

女性がきれいになるために必要な栄養素をたっぷりと。

ウェルネスライフスタイルを提案する「emmi」 ならではのこだわりで、

ひとりひとりの“なりたい私”へ―― 。

■商品コンセプト

同社がブランド誕生当初から掲げてきた言葉、

“The beauty of a modern woman is not only defined by her outward appearance.”

-女性の美しさは外見だけで決まるものではない。-

のもと、女性の美しさを内面から引き出し、もっと輝くためのチカラになれるプロテインを開発。

ファッションの分野にとどまらず、ウェルネス・サステナブルなライフスタイルを提案する「emmi（エミ）」が発売する、ブランド初のプロテインです。

1食約70kcalとヘルシーに摂取できるだけでなく、成人女性が1日に必要なビタミン・ミネラル類も配合し、内面からの美しさを引き出します。

シェイカー不要で気軽に楽しめるので、ライフスタイルに取り入れやすいのも嬉しいポイントです。

■商品特徴

肌、髪、爪、そして心のためにできることを考え抜いて。

「emmi」のプロテイン、5つのこだわり

・ビューティシーンで注目を集める、えんどう豆由来のタンパク質を配合

ソイと比べてカロリーや脂質の含有量が低く、良質な植物性タンパク質をヘルシーに摂取できるえんどう豆を主原料に。カラダに比較的ゆっくりと吸収されるので、胃腸をいたわり腹持ちがよく感じやすいのも魅力的。

・成人女性が1日に必要なビタミン・ミネラル類※を1杯分でチャージ可能

カリウムやマグネシウム、鉄分、ビタミンC、葉酸など、女性に必要な栄養素をバランスよく含み、不規則になりがちな食生活をサポートする頼もしい味方に。

※厚生労働省「日本人の食事摂取基準」（2025年版）に基づく

・シンバイオティクスによる“美菌活”で、ヘルシーな腸内環境を目指す

シンバイオティクスとは、生きた乳酸菌を摂るプロバイオティクス×乳酸菌を増やして育てるプレバイオティクスの掛け合わせのこと。単に乳酸菌を摂取するだけでなく、生きた菌を定着を目指し、腸内の健康キープを目指す。

・張りつめた心をふっとゆるめてくれそうな、ラフマの葉やカモミールに注目

古来より中国で薬用やお茶に使用されてきたラフマの葉には、パフォーマンスや休息のサポート、気持ちのリフレッシュ、女性のリズムに寄り添うという研究結果も。

さらにハーブティーでおなじみのカモミールのエキスも含み、飲むたびに気持ちを癒してくれそう。

・スプーンで混ぜるだけでさっと美味しくつくれて、シェイカーいらず

乳化剤の量は限りなく抑えながら、なめらかに溶けてダマになりにくい処方を追求。シェイク不要なため、オフィスや外出先でも手軽に作れる上、お気に入りのカップで楽しめるのも嬉しい。

■商品概要

商品名：emmi PEA PROTEIN（MATCHA/MOCHA）

内容量：200g（10杯分）

販売価格：3,780yen

商品名：emmi PEA PROTEIN TRY（MATCHA/MOCHA）

内容量：20g（1杯分）

販売価格：459yen

商品名：emmi PEA PROTEIN スターターセット

セット内容：20g（1杯分）×2、【emmi×KINTO】ウォーターボトル

販売価格：1,980yen

※emmiのみでの取り扱いとなります。

※数量限定のため、無くなり次第終了となります。

【MATCHA】

味わい深い抹茶にこだわりのスパイスを絶妙に加えて、チャイを思わせるフレーバーに。鼻から抜ける爽やかな香りも楽しんで。

【MOCHA】

香り高いコーヒーのフレーバーに、マイルドな甘さの黒糖をブレンド。デカフェなのでカフェインを控えたい人や、夜に楽しみたい人にも。

【楽しみ方】

カップに水またはソイやアーモンドなどのお好みのミルク150mlを注ぎ、本品20g（ティースプーン約4杯、またはおおさじ約2杯）を入れて、かき混ぜて味わってください。好みで水分の量は加減してください。

※同品は健常な成人対象の商品です。過剰摂取は避けてください。

※薬を服用中・通院中、または妊娠・授乳中の人は医師に相談の上、食物アレルギーのある人は原材料を確認の上、摂取してください。

※体質・体調により、まれにからだに合わない場合があります。その場合には使用を中止してください。

⚫︎販売について

＜オンラインストア＞

発売日：11月5日 10:00

・emmiオフィシャルオンラインストア（ https://emmi.jp/ ）

・USAGI ONLINE（ https://usagi-online.com/brand/emmi/ ）

・Cosme Kitchen オフィシャルオンラインストア （ https://www.cosmekitchen-webstore.jp/ ）

・Biople オフィシャルオンラインストア （ https://store.biople.jp/ ）

＜店舗＞

全国直営店発売日：11月5日

・emmi全国直営店（ https://emmi.jp/Page/shoplist.aspx ）

・Cosme Kitchen各店舗 （ https://cosmekitchen.jp/store_list/ ）

・Biople各店舗 （ https://store.biople.jp/Page/ShopList.aspx ）

・Biop店舗

※阪神・阪急百貨店での販売はありません。

（エボル）