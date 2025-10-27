『ベストヒット歌謡祭2025』放送決定！招待状広告が“アーティストゆかりの地”にて掲出スタート

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

『ベストヒット歌謡祭2025』が、11月13日19時より読売テレビにて放送されることが決定した。

■MCは宮根誠司・ウエンツ瑛士のおなじみタッグ

1968年に『全日本有線放送大賞』として放送を開始し、57回目となる2025年も大阪城ホールから3時間の生放送。2025年を彩った豪華アーティストが集結、ここでしか観られない特別企画も放送するなど一夜限りの夢のステージが届けられる。

MCを務めるのは、2025年も宮根誠司・ウエンツ瑛士。息ピッタリのおなじみタッグがステージを盛り上げる。

また、例年SNSを中心に話題となっている招待状形式の交通広告を、2025年もアーティスト発表に先がけ10月27日より順次全国各地の「アーティストゆかりの地」に掲出する。『ベストヒット歌謡祭2025』に出演するアーティストの「始まりの地」や「生誕の地」など、様々な場所にアーティストの名前が書かれた招待状型のポスターが登場。一足先に『ベストヒット歌謡祭2025』の出演アーティストを知ることが出来るかも!?

なお、観覧募集の詳細や、出演アーティスト、歌唱楽曲、特別企画などの情報は後日発表される。

■MC コメント

■番組情報

読売テレビ『ベストヒット歌謡祭2025』

11/13（木）19:00～21:54

MC：宮根誠司 ウエンツ瑛士

