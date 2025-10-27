27日10時現在の日経平均株価は前週末比802.24円（1.63％）高の5万101.89円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1471、値下がりは102、変わらずは38と、値上がり銘柄の割合が90％超に達する全面高商状となっている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を183.17円押し上げている。次いでファストリ <9983>が106.67円、ＳＢＧ <9984>が74.75円、東エレク <8035>が23.23円、ＴＤＫ <6762>が22.73円と続く。



マイナス寄与度は13.64円の押し下げで信越化 <4063>がトップ。以下、中外薬 <4519>が5.25円、安川電 <6506>が1.82円、良品計画 <7453>が1.55円、住友重 <6302>が0.81円と続いている。



業種別では33業種すべてが上昇。値上がり率1位は精密機器で、以下、証券・商品、その他製品、銀行、卸売、電気機器と続いている。



※10時0分7秒時点



株探ニュース

