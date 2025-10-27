ウクライナ首都キーウへのロシア軍のドローン攻撃によって火災が発生した/State Emergency Service of Ukraine

（ＣＮＮ）ロシアのプーチン大統領は２６日、原子力推進式巡航ミサイル「ブレベスニク」の発射試験に成功し、今後この兵器の配備に向けた準備を進めると発表した。ロシアがウクライナに対し２夜連続で攻撃を行ったさなかの発表となった。

今回の発射試験の時期は注目に値する。なぜなら、米国のトランプ大統領との首脳会談の可能性がなくなり、米国がロシアの大手石油会社２社に制裁を科したばかりだからだ。制裁はトランプ政権によるロシアへの最も具体的な対抗措置の一つとなっている。

ロシアのゲラシモフ参謀総長は、ブレベスニクについて、約１５時間、約１万４０００キロを飛行したと述べた。試験中、ミサイルは対空防衛網を回避する高い能力を示したという。

プーチン大統領は「この兵器の運用方法を検討し、配備のためのインフラ整備を始める必要がある」と述べ、世界で他に類を見ない兵器だと強調した。

プーチン大統領の特使であるキリル・ドミトリエフ氏は、「成功した」ミサイル実験の詳細が米国訪問時にトランプ政権側へ伝えられたほか、最近の戦況報告も行われたと述べた。

ロシアは先に、プーチン大統領の監督のもと、戦略核戦力の演習を実施した。クレムリン（ロシア大統領府）によると、この演習では指揮系統や指揮・統制システムの即応性が確認され、すべての目標が達成されたという。

ロシア首都モスクワでは２６日夜から２７日未明にかけて無人機による一連の攻撃があった。同市のソビャニン市長によると、ロシアの防空システムが無人機十数機を撃墜した。ソビャニン氏によれば、当局が迎撃による破片の撤去作業を進めている。

ロシア・ベルゴロド州ではウクライナの攻撃により民間人６人が負傷したと地元当局が発表した。

一方、ロシアは２６日未明、ウクライナ各地に無人機１００機以上を飛ばし、首都キーウの高層住宅を攻撃した。

ウクライナのクリメンコ内相によると、キーウへの空爆で１９歳の少女と４６歳の母親を含む３人が死亡したほか、子ども７人を含む３３人が負傷した。

キーウのクリチコ市長はＳＮＳで「最年少は４歳だ」と述べ、けが人のうち８人が入院したと明らかにした。

ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシアによる継続的な空からの攻撃に対抗するため、米国製の地対空ミサイル「パトリオット」の追加供与を改めて訴えた。