ワールドシリーズ第2戦で完投勝利

米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手は25日（日本時間26日）、敵地トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第2戦に先発。9回4安打無四球8奪三振、1失点の快投で完投勝利を挙げた。チームは5-1で勝利し、1勝1敗のタイに。ポストシーズンで2試合連続の完投という大貢献ぶりだが、細かく内容を見ても「60年ぶり2度目」の快投だったと伝えられている。

山本は初回いきなり無死一、三塁のピンチを迎えるも後続を3人で抑えて無失点。3回に1点を失うも、4回以降は1人のランナーも許さず、105球で9回を投げ切った。4安打無四球8奪三振で1失点の快投。9回3安打1失点で白星を掴んだ14日（同15日）の敵地ブルワーズ戦に続く、2試合連続の完投勝利となった。

プレーオフでの2試合連続完投は、通算216勝のカート・シリングが2001年ダイヤモンドバックス時代に成し遂げて以来。ドジャースの投手としては1988年のワールドシリーズMVPに輝いたオーレル・ハーシュハイザー以来の記録だと伝えられている。さらに、米データ分析会社「コディファイ・ベースボール」公式Xは、より細かい指標での凄さを伝えた。

「MLBポストシーズンで連続して、9イニング以上を投げ、7奪三振以上、1失点以下、4安打以下」を達成したのは、山本以前は60年前にさかのぼる。サイ・ヤング賞3度のド軍レジェンドOB、サンディ・コーファックスが1965年に達成したのが最後で「MLB史上、わずか2回しかない」という。

球団の大先輩の快投を“再現”した山本。レギュラーシーズンでも12勝（8敗）、防御率2.49、201奪三振とエースの働きを見せたが、このプレーオフでは更に凄まじい投球を続けている。



（THE ANSWER編集部）