大泉洋“世界に通用する特技”を披露、杏「速い速い！」

俳優の大泉洋（52歳）が、10月27日に放送された情報番組「THE TIME,」（TBS系）に出演。“世界に通用する特技”を披露した。



世界のヤクルトレディを表彰する「ヤクルト世界大会」に登壇した大泉と女優・杏（39歳）が、番組のインタビューに対応。イベントにちなみ、“世界に通用する特技”について質問を受ける。



杏が「難しい質問ですよね…」と悩むと、大泉は「ないですよ…。世界に通用するような特技があれば、役者やってないでしょ」とぼやく。



ただ、それでも大泉は「わたし、瞬き（まばたき）速いですよ」と切り出し、「世界の妙技を…」と“高速瞬き”を披露。杏は「速い速い！」と絶賛（？）した。



なお、杏は「鳥の声なら誰にも負けない」と、“カンボジアで聞こえる鳥の鳴き声”を披露。大泉は「マジか。素晴らしい」と拍手した。