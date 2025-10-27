Youtube チャンネル「ねこぱんちParaguay」に投稿されたのは、元野良猫の親子が家猫になっていく動画です。親子が家猫として穏やかに暮らし始めている様子が感動を呼び、視聴者から「ホタルちゃんリラックスしてるの嬉しいです」「猫ちゃんたちを愛して気遣ってくださり、ありがとうございます」「ほたるがもう痩せた母猫ではないことがわかり、とても嬉しかったです」と温かいコメントが寄せられています。

元野良猫親子のほたるちゃんとさんごくんの新生活

Youtube チャンネル「ねこぱんちParaguay」さんのお家の庭で保護された元野良猫親子のほたるちゃんとさんごくん。ほたるちゃんは保護される前に、時々投稿主さんのお家に来ていたといいます。

そんなほたるちゃんは、「ここは安全」と認識していたのか、ある日投稿主さんのお家の庭で出産していたんだそう。生まれた4匹のうち3匹は里親さんのお家に行くことになり、ほたるちゃんとさんごくんは投稿主さんのお家に残ることになりました。

さんごくんが先住猫ちゃんとご対面！

この日、先住猫ちゃんたちと馴染んでもらおうと思った投稿主さんは、さんごくんを先住猫ちゃんたちがいるお部屋に連れて行ったそう。

早速先住猫ちゃんたちが過ごしているお部屋にさんごくんを放しました。するとすぐにネプくんとノアちゃんが興味津々で近づき、さんごくんをクンクンと嗅ぎ始めました。しかしさんごくんはそんな2匹を警戒しており、「う～！」と威嚇するように唸っていたそう。

唸り続けるさんごくんのもとからネプくんとノアちゃんが離れると、さんごくんはお腹が空いていたのか大人用のご飯を食べ始めたんだとか。そこにソラ美ちゃんが近づきますが、なぜかソラ美ちゃんはさんごくんに「シャー！」と威嚇をしたといいます。

続いてララちゃんがやってきました。ララちゃんは自身も子育て経験があり、子猫であるさんごくんにまるで母親のように「大人のご飯を食べちゃダメ！」というように追い立てていったそう。

その後もヤマトくん、ゆきちゃんがさんごくんに近づきますが、さんごくんに唸られて撤退したり、ただ眺めるだけだったりと仲良さそうにする様子を見ることはできなかったそう。それでもさんごくんは少し和んだようだったといいます。

ほたるちゃんは癒しの場所へ

次はほたるちゃんの番です。育児疲れでガリガリになってしまっているほたるちゃんは、大人しい先住猫ちゃんたちがいる投稿主さんのお部屋で過ごすことになりました。

ほたるちゃんはルナちゃんとお顔を寄せ合ったり、投稿主さんにスリスリと甘えたりとご満悦の表情を浮かべていました。みんな威嚇することもなく、ほたるちゃんも落ち着いて過ごすことができているといいます。

ほたるちゃん、さんごくん、そして先住猫ちゃんたちが、これからも穏やかで幸せな時間を過ごせますように！

投稿には「ほたるちゃん、体重が増加して来て良かったですね！」「これからは優しいママさんや家猫たちと一緒に自分の時間を幸せに過ごしてほしい」「可愛いほたるちゃんと、その子の珊瑚ちゃんがあなたの家族の一員になってくれて嬉しいです」とのコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル「ねこぱんちParaguay」では19匹の保護猫ちゃんたちとの日常が投稿されています。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ねこぱんちParaguay」さま

執筆：うり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。