ÃæÂç£Ä£Æ¾ïÆ£ÁÕ¡¢¡Ö°ì»î¹ç°ì»î¹ç¡¢¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ëÆü¤Ë¤¹¤ë¡×£Ê£±¤Î£±£³¥¯¥é¥Ö¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¡Ä´ØÅìÂç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤Ç¤Ï¡¢´ØÅìÂç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë´ë²è¤ò¿ï»þ·ÇºÜ¤¹¤ë¡£Âè£¸²ó¤ÏÃæÂç£³Ç¯¤Î£Ä£Æ¾ïÆ£ÁÕ¡Ê£²£±¡Ë¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¾ïÆ£¤Ï£¸·î¡¢Á´ÆüËÜÂç³ØÁªÈ´¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥¤¥¿¥ê¥¢±óÀ¬¤Ë»²²Ã¡£¥¤¥¿¥ê¥¢£±Éô¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¥ÊÀï¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢£²¡½£±¤Î¶âÀ±¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡££Ê£±¤Î£±£³¥¯¥é¥Ö¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë°ïºà¤Ï¡Ö°ì»î¹ç°ì»î¹ç¡¢¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ëÆü¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¶»¤Ë±©¤Ð¤¿¤¯¡£¡Ê¼èºà¡¦¹½À®¡áÀõ²¬¡¡ÎÊÍ´¡Ë
¡¡ÆüËÜ¤ÎÂç³ØÀ¸¤¬¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¥Ê¤Ë¾¡Íø¡½¡£¤½¤Î°ìÊó¤Ï¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¡Ê£Ó£Â¡Ë¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿¾ïÆ£¤¬¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸½Ìò¤Î¥É¥¤¥ÄÂåÉ½£Í£Æ¥´¥»¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤ÏÂÐ¿Í¤Ë¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡£¥´¥»¥ó¥¹Áª¼ê¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÉð´ï¤Ç¤¢¤ëÂ®¤µ¤ÏÀ¸¤«¤»¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¤ÎÉôÊ¬¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬¤Ê¤¤»þ¤ÎÆ°¤¡£¥×¥í¤ÏÆ°¤Êý¤¬¤È¤Æ¤âºÙ¤«¤¯¡¢Áê¼ê¤¬Â®¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¿©¤¤¤Ä¤¤¤Æ¡ÊÁê¼ê¤ÎÍ¶¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¡Ë¤·¤Þ¤¦»þ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¶î¤±°ú¤¤ÎÆñ¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡£°¡½£±¤ÎÁ°È¾£³£³Ê¬¤Ë¤Ï¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é£Í£Æ¾¾±Êñ¥ÂÁ¡ÊÎ®ÄÌ·ÐÂç¡Ë¤Î¥¯¥í¥¹¤ò³ê¤ê¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¹ç¤ï¤»¡¢Æ±ÅÀÃÆ¤ò·è¤á¤¿¡£Áê¼ê¤Î¼é¸î¿À¤Ï¸µ¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½£Ç£Ë¥Ç¥Ø¥¢¡£¤¢¤¦¤ó¤Î¸ÆµÛ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿°ìÈ¯¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥µ¥¤¥É¤ËÅ¸³«¤·¤¿»þ¡¢¥Õ¥¡¡¼¤ÇÂÔ¤Ä¤è¤ê¡¢Ãæ¤ÎÊý¤¬Íè¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤¿¡£Ä¾´¶¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤ËÍè¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤È¡¢ñ¥ÂÁ¤¯¤ó¤«¤é¥¯¥í¥¹¤¬¾å¤¬¤ë¿®Íê¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÁö¤ê¡¢¤®¤ê¤®¤ê¤ÇÂ¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤éÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¸½ÃÏ¤Ç²á¤´¤·¤¿£±£°Æü´Ö¤Ç¡¢»î¹ç¤Ï¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¥ÊÀï¤ò´Þ¤á¤Æ£µÀï¡£¡Ö¡Ê¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¥ÊÀï¤Ï¡Ë¾¡¤Ã¤¿¤¬¡¢²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÍ×½ê¤Ç²ÝÂê¤âÄË´¶¤·¤¿¤¬¡¢½¼¼Â¤·¤¿±óÀ¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤ÎÉð´ï¤Î½Ä¤Ø¤Î¿ä¿ÊÎÏ¡¢Ãæ¤Ø¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤ÏÄÌÍÑ¤¹¤ë¡£¡ÊÀ¤³¦¤Î¡Ë¥È¥Ã¥×¥È¥Ã¥×¡¢Îã¤¨¤Ð¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¤Þ¤¿¼¡¸µ¤¬°ã¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥»¥ê¥¨£Á¤ÏÈ©¤Ç¤½¤¦´¶¤¸¤¿¡£¤¤¤¤±óÀ¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¶½¹ñ¹â¤ËÆþ³Ø¤¹¤ëÁ°¤Ï¿ÈÄ¹£±£·£°¥»¥ó¥Á¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤£Æ£×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¹â¹»£³Ç¯´Ö¤Ç£±£°¥»¥ó¥Á°Ê¾åÀ®Ä¹¡£¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤â·Ð¸³¤·¤¿¡£Âç³Ø¤Ç¤ÏËÜ³ÊÅª¤Ë£Ó£Â¤ËÄ©Àï¤·¡¢¹¶¼é¤ËÍ¥¤ì¤ëÂç·¿£Ó£Â¤È¤¤¤¦Í£°ìÌµÆó¤ÎÁª¼ê¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¡££Ê£±¥¯¥é¥Ö¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ï£±£³¡£¡Ö¡ÊÂç³Ø¤Ç¡Ë¸Ä¿Í¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤ËÀìÇ°¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤«¤éÊÖ»ö¤òµÞ¤°¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£º´Æ£·òÁí´ÆÆÄ¡¢ÃæÂç£Ï£Â¤Ç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤ÎÃæÂ¼·û¹ä¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢º£¤ÏÃæÂç¤ÎÀï¤¤¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤È·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÃæÂ¼·û¹ä¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡Ø£³Ç¯À¸¤È£´Ç¯À¸¤¸¤ãÁ´¤¯°ã¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¤³¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡¢£´Ç¯À¸¤Ë¤·¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤äÂÎ¸³¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤È·ò¤µ¤ó¡ÊÁí´ÆÆÄ¡Ë¤â¾ï¡¹¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢·û¹ä¤µ¤ó¤ÏËÜ¤Ë¤â½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£²¿¤«£´Ç¯´Ö¤ä¤ê¤¤ë¤³¤È¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡£¤½¤³¤Ë²¿¤¬¤¢¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¥â¥Ã¥È¡¼¤Ï¡Ö°ì»î¹ç°ì»î¹ç¡¢¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ëÆü¤Ë¤¹¤ë¡×¡£»Ä¤ê¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Âç³ØÀ¸³è¤â¡Èº£¡É¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖÃæ±û¤ÏÃæÂç»°¸¶Â§¤Î¡ØµåºÝ¡¢ÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¡Ù¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ËÍ¤é¤Î¤³¤Îµ»½Ñ¤Ë¹â¤¤´ð½à¤¬²Ã¤ï¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È¤¤¤¤Âç³Ø¡¢¤â¤Ã¤È¶¯¤¤¾ï¾¡·³ÃÄ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡£¤½¤³¤ò¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ÇÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¢¡¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¥ÊÀï¡Ê£¸·î£±£´Æü¡¢£²¡û£±¡Ë£Æ£×¥¸¥§¥³¡¢£Ç£Ë¥Ç¥Ø¥¢¤é³Æ¹ñ¤ÎÂåÉ½¥¯¥é¥¹¤¬¤½¤í¤¦Áê¼ê¤ËÁ°È¾£±£¶Ê¬¤ËÀèÀ©¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢Æ±£³£³Ê¬¤Ë¾ïÆ£¤ÎÆ±ÅÀÃÆ¤Ç¿¶¤ê½Ð¤·¤Ë¡£¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¥Ê¤Ï¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ÈÏ¢·¸¤òÀ¸¤«¤·¡¢¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤Ç¹¥µ¡¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¬¡¢£Ç£Ëº´Æ£ÎÜÀ±¡ÊÃÞÇÈÂç¡Ë¤Î¹¥¥»¡¼¥Ö¤ÇÆÀÅÀ¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¡£¸åÈ¾£³£¶Ê¬¤Ë£Ã£Ë¤«¤é¤ÎÎ®¤ì¤Ç£Ä£ÆÃÓÃ«¶ä»ÑÏº¡Ê¤®¤ó¤¸¤í¤¦¡¢ÃÞÇÈÂç¡Ë¤¬·è¾¡ÃÆ¤ò·è¤á¡¢¶âÀ±¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¤³¤À¤ï¤ë¡ÈÉ´½Ã¤Î²¦¡É¡¡¼«¤é¤ò¡Ö³ä¤È¤³¤À¤ï¤ê¤â¶¯¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥ë¡¼¥Á¥ó¤âÂ¿¤¤¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¾ïÆ£¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¡£¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Î¤Ò¤â¤ò·ë¤Ö½çÈÖ¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Î½çÈÖ¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÆþ¤ëÂ¡½¡£°ì¸«¡¢ÌµÂÌ¤Ë»×¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊºÙ¤«¤¤ºî¶È¤ä·è¤Þ¤ê»ö¤âÁ´¤Æ¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦ÌµÂÌ¤Ê¤³¤È¤âÂç»ö¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¡£Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤òÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ó¥Ä¤ÎÁÇºà¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢»î¹ç¤ÎÆü¤Ï¥é¥¤¥ª¥ó¤¬Âç¤¤¯¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¡Ö£È£É£Ð£Ó£È£Ï£Ð¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¾¡Éé¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¤Ï¤¯¡£¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤Ç¼è¤êÁÈ¤àÉô°÷¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡¢£²Ç¯»þ¤Ë¡ÖÉ´½Ã¤Î²¦¡×¤ÈÂêÌ¾¤ò¤Ä¤±¤¿¡£¡ÖÆ°Êª³¦¤Î¥¥ó¥°¤Ï¥é¥¤¥ª¥ó¡£¡Ø¤³¤¤¤Ä¼ê¤ËÉé¤¨¤Ø¤ó¤ï¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾ïÆ£¤Ï°ã¤¦¤Ê¡Ù¤ÈÁ´Áª¼ê¡¢Á´¥Á¡¼¥à¤Ë»×¤ï¤»¤ë·è°Õ¤ò¹þ¤á¤¿¡ÈÉ´½Ã¤Î²¦¡É¤Ç¤¹¡×¡£¶âÃã¿§¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢¥ê¡¼¥°¤Î²¦¤ÎºÂ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¢¡¼èºà¸åµ¡¡£Ó£Â¤Ç½é¤á¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤Î¤Ï¶½¹ñ¹â£±Ç¯»þ¡£´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿ÆâÌîÃÒ¾Ï»á¤È¥³¡¼¥Á¤ËÎ¾¿Æ¤Î¿ÈÄ¹¡ÊÉã£±£·£¸¥»¥ó¥Á¡¢Êì£±£¶£¸¥»¥ó¥Á¡Ë¤òÅÁ¤¨¤¿ºÝ¤Ë¡Ö¿ÈÄ¹¿¤Ó¤½¤¦¤ä¤Ê¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤·¤¿¡£¾ïÆ£¤Ï¡Ö¡ÊÅö»þ¤Ï¡Ë²¼¼ê¤¯¤½¤À¤·¡¢ÂÎ¤ÎÆ°¤¤â¤®¤³¤Á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ÆâÌî¤µ¤ó¤¬¤º¤Ã¤È¿®ÍÑ¤·¤Æ»È¤¤Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤éº£¤¬¤¢¤ë¡×¤È´¶¼Õ¤¹¤ë¡£
¡¡Âç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÊ¹¤¯¤È¡Ö¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Ê¤¤Î¢Êý¤Î¿Í¤â´Þ¤á¤Æ¡¢³ØÀ¸¼çÂÎ¤Ç¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÎ¢Êý¤Î¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£²÷³è¤ÊÀ³Ê¤«¤é¤Î¤¾¤¯À¿¼Â¤µ¡£¶½¹ñ¹â¤Ç¤Ï¹»Ä¹¤«¤é»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤ÆÀ¸ÅÌ²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¡£Ìó£±»þ´Ö¤Î¼èºà¤«¤é¤â¡¢Èà¤¬Â÷¤µ¤ì¤¿ÍýÍ³¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡ÊÂç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼Ã´Åö¡¦Àõ²¬¡¡ÎÊÍ´¡Ë