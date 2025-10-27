ILLIT、11・24カムバック発表 “もうかわいくない”というメッセージを込めた初の韓国シングル
5人組ガールグループ・ILLITが、11月24日に1stシングルアルバム「NOT CUTE ANYMORE」をリリースすることが27日、発表された。初の韓国シングルでのカムバックとなる。
【ステージ写真】そろいすぎ！キュートな笑顔でパフォーマンスするILLIT
韓国での新譜リリースは、今年6月にリリースした3rdミニアルバム『bomb』以来、約5ヶ月ぶり。「もうかわいくない」という意味を込めたタイトル名がとなる。所属する「BELIFT LAB」によると、「NOT CUTE ANYMORE」は“世の中から見た私と、私が眺める私は同じではない”ということを感じ始めた“私”のストーリー。ILLITは“私”のまっすぐな感情を描いた1stミニアルバム『SUPER REAL ME』と2ndミニアルバム『I’LL LIKE YOU』を経て、他人との関係を結んだ3rdミニアルバム『bomb』以降、新しい変化を遂げていく。
ILLIT 1stシングルアルバム「NOT CUTE ANYMORE」の予約販売は、きょう27日午前11時から始まる。トレンディな感性と明るく弾ける魅力でグローバルファンを魅了したILLITが、今回のシングルでどんな姿を見せるか、早くも期待が集まっている。
【ステージ写真】そろいすぎ！キュートな笑顔でパフォーマンスするILLIT
韓国での新譜リリースは、今年6月にリリースした3rdミニアルバム『bomb』以来、約5ヶ月ぶり。「もうかわいくない」という意味を込めたタイトル名がとなる。所属する「BELIFT LAB」によると、「NOT CUTE ANYMORE」は“世の中から見た私と、私が眺める私は同じではない”ということを感じ始めた“私”のストーリー。ILLITは“私”のまっすぐな感情を描いた1stミニアルバム『SUPER REAL ME』と2ndミニアルバム『I’LL LIKE YOU』を経て、他人との関係を結んだ3rdミニアルバム『bomb』以降、新しい変化を遂げていく。
ILLIT 1stシングルアルバム「NOT CUTE ANYMORE」の予約販売は、きょう27日午前11時から始まる。トレンディな感性と明るく弾ける魅力でグローバルファンを魅了したILLITが、今回のシングルでどんな姿を見せるか、早くも期待が集まっている。