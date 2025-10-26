とちぎテレビ

江戸幕府を開いた徳川家康が天下分け目の関ヶ原の戦いの前に作戦会議を開いたことから小山市は「開運のまち」とされます。そんな小山市のご当地ヒーローに専用のバイクが贈られました。

バイクの買い取り・販売業「バイク王＆カンパニーから専用のバイクを譲り受けたのは、「開運戦士ブレイバーン」です。

ブレイバーンは２０２２年１１月に誕生した小山市のご当地ヒーローで、県内外でヒーローショーや握手会などを開いたり、グッズ販売の収益を子ども食堂に寄付したり、地域に密着した活動を行っています。

贈られた専用のバイクにはブレイバーンのロゴがデザインされているほか、宿敵「シャドーダークネス怪人軍団」と戦うための武器が取り付けられています。

バイク王小山店の岩本雅也店長から鍵を受け取ったブレイバーンは地域の垣根を越えて平和と交通安全を守ると誓っていました。

（バイク王小山店 岩本雅也店長）

「バイクの魅力と『危なくない』という交通安全をブレイバーンの力を借りて発信してほしい」

（開運戦士ブレイバーン）

「シャドーダークネス怪人軍団が現れるところに、バイクで颯爽と行って怪人をやっつけたい。 バイクは交通安全をしっかり守らないと危ない目に遭うことを皆さんに広めていきたい」

またこの日は、ブレイバーンの相棒となるバイクをひと目見ようと多くのファンが集まり、写真を撮るなどして交流を深めていました。〆