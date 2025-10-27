歌手の森高千里（56）が26日までに、自身のインスタグラムを更新。25日に岡山県、倉敷市民会館で開催された「2025森高千里コンサートツアー"あなたも私もファイト!!"」の様子を投稿した。

森高は「2022年にこの会場でコンサートをしたときはコロナ禍で、たくさんの制限があったため皆さんの声を聞くことができませんでした。3年経ってやっと聞くことができた皆さんのパワフルな声。力が沸きました!」とコメントし、ミニスカートやミニワンピースのステージ衣装姿を次々と公開。歌唱する様子やドラムを演奏するパワフルな姿を見せている。

また「前回は街歩きができませんでしたが、今回は倉敷美観地区に行ってきましたよ〜」とつづり、倉敷市を観光するプラーベート感あふれる姿も公開した。

「川沿いや街並みがとっても素敵でした。可愛い雑貨や食べ物も多くて色々立ち寄りました!またゆっくり散策したいです。すっかり秋の気候になりましたが、心あったまる1日でした」と投稿を結んだ。

この投稿にフォロワーからは「永遠の可愛さ!」「千里さんの変わらずの美貌に見とれてしまいました」「奇跡の50代」「ますます可愛く、パワフルなお姿」とコメントが寄せられている。