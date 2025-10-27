ニトムズ(Nitoms) PROSELF(プロセルフ)粗面用マスキングテ-プ（PT-5）/18×18m（幅×長さ）2個セット

Amazonにて開催されている「AmazonスマイルSALE」の対象商品に塗装ツールが追加された。

セールでは、ニトムズのマスキングテープ各種や、Goreson製の塗装ベースなどのセット、heiziブランドのコンパクトな筆洗いといったプラモデルや模型を塗装する際に便利なアイテムがラインナップ。それぞれ期間中、割引価格で提供される。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

ニトムズ(Nitoms) PROSELF(プロセルフ)ガラスシーリング用マスキングテープ PT-6

「貼る」と「はがせる」をテーマにしたニトムズの粘着技術力をバックボーンに持つ「プロセルフ」シリーズのガラスシーリング用マスキングテープ。15×18m（幅×長さ）8巻入の2個がセットになっている。

Goresonプラモデル塗装道具セット

ハニカム構造で極めてコンパクトな塗装ベースに、塗装棒、計量カップ、スポイト、指サックがセットになったプラモデル塗装道具セット。

【セット内容】

塗装ベース×1、塗装棒×30、計量カップ×2、スポイト×2、指サック×10

heizi 筆洗器（ピンク）

筆洗いバケツは、タンク給水式で筆を洗うごとに水交換ができる便利アイテム。これまでの大型バケツに比べ少ない水で絵筆の洗浄ができ、洗浄ごとにきれいな水が使える。4色パレット付きの最新版で、水彩画を手軽に楽しめる。

付属の給水タンクに水250mlを入れ本体にセットし、給水タンクから水がバケツ部分に流れる。絵筆の洗浄後、本体のボタンをプッシュすると、汚水が下のケースに排出され、タンク内の水が供給される。

【サイズ】

組み立て時：15.5×18.4×8.5cm（長さ×高さ×幅）

ボトル容量：250m