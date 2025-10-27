Bucasso ペイントラック 筆/ツールホルダー

Amazonにて開催されている「AmazonスマイルSALE」の対象商品にBucassoのペイントラックが追加された。開催期間は11月4日23時59分まで。

今回のセールでは、ヤスリ、モデリングブラシなど、さまざまなサイズや長さの円筒形のツールを収納できるタイプや、50本のペイントボトルを収納できるタイプ、小窓のついた5個の引き出しがついた収納ボックスタイプなど、様々なペイントラックが対象商品としてラインナップしている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

Bucasso ペイントラック 筆/ツールホルダー

通常の筆立てのように机に垂直に置くのではなく、斜めに設置することで目的に合った筆・ツールが探しやすくなっている。

Bucasso プラモデル ペイントラック 50本

下側に直径23mmのスロットが30個、上側に直径30mmのスロットが20個ついており、合計50本のペイントボトルを収納できる。

Bucasso プラモデル ペイントラック 引き出し収納

5個の収納ボックスを組み合わせて作成する引き出し収納ラック。引き出しには小窓がついており、開閉することなく中身の確認ができる。パテ、接着剤、塗料、細かいパーツの収納が可能だ。